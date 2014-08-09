كأس ولي العهد تفتتح بـ4 مباريات

تنطلق اليوم السبت مباريات كأس ولي العهد السعودي في دور 32 بأربع مباريات، إذ يلعب الشعلة أمام الطائي والقادسية أمام التعاون وحطين أمام الفتح والوطني أمام نجران.

وسيسافر الطائي إلى الخرج بحثاً عن بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي من أمام الشعلة على ملعبه، فيما غادر الفتح، المنطقة الشرقية، باتجاه الجنوب للعب مع حطين على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وفي أقوى مواجهات اليوم يواجه التعاون ضيفه القادسية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فيما يرحل نجران صوب الشمال لملاقاة الوطني بملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وتستكمل مباريات الدور 32 يومي الأحد بأربع مواجهات تجمع الرائد والباطن والصفا والنهضة والمجزل والاتفاق والدرعية والخليج، وفي يوم الاثنين يلعب الأهلي أمام الحزم وهجر أمام الوحدة والشباب أمام الرياض.

وتلعب البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتأهل بطل المسابقة ووصيفه إلى دور 16 مباشرة، وهي الخاصية التي استفاد منها النصر حامل اللقب ووصيفه الهلال.