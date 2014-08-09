نجران يستعد لموسمه الثامن بـ"التعادلات"

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق نجران، صاحب المركز العاشر بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي اليوم التالي فريق الشعلة الذي نال المركز الحادي عشر.

وحصل نجران على المرتبة العاشرة بـ28 نقطة، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام النصر بثلاثة أهداف، وفي نهاية الموسم تم إنهاء عقد السوري نزار محروس، بعد استلامه مهمة التدريب في مطلع العام الجاري، واستبداله بالفرنسي دينيس لافاني.

وتعاقد "مارد الجنوب" مع المالي درامي ميشاييلو والنيجيري بلويكارب أوبينا، وجدد تعاقده مع الأردني مصعب اللحام، والجزائري فريد شكلام، وجلب محمد شريفي حارس الاتفاق، وتعاقد مع عبدالعزيز العازمي لاعب الهلال السابق، وفهد السبيعي لاعب الرائد، ورائد الجهني من الأنصار.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً في تركيا لمدة 10 أيام، لعب خلاله مع فريق بالكان التركمانستاني، وفاز عليه بهدفين لهدف، وتعادل مع مواطنه ساقدام بهدف لمثله، قبل أن يفوز على النصر الكويتي بهدف، ويتعادل مع فريق جولجك سبور التركي.

وخاض الفريق الجنوبي معسكراً داخلياً بجدة، لعب خلاله مع الاتحاد وتعادل معه سلبياً.