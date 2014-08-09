نور: عدت إلى بيتي.. وأنا لست مميزاً

وعد محمد نور، قائد الاتحاد العائد لصفوف الفريق من جديد جماهير ناديه، بالحصول على بطولة أو بطولتين هذا الموسم، وذلك في معرض حديثه عن استقبال الجماهير الصفراء للاعبها الأسطوري الذي رحل عن صفوف ناديه قبل عام ونصف.

وقال نور: "أنا عدت لبيتي الذي قدمني للجماهير"، وتابع: "الفوز على الفيصلي مهم جداً، وعلينا أن نفكر في كل مباراة على حدة، وذلك كي نستطيع المنافسة على لقب الدوري".

وعن أهميته بالفريق، أجاب: "أنا لا أتميز عن زملائي الشباب بأي شيء، أتدرب معهم بشكل طبيعي، وبالنهاية نحن نبحث عن مصلحة الفريق والعودة به إلى طريق المنافسة".