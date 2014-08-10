الشعلة يستعد للموسم الجديد بإقالة مدربه

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق الشعلة، صاحب المركز الثاني عشر بدوري "عبداللطيف جميل"، وفي اليوم التالي فريق هجر الذي نال المركز الأول في دوري الدرجة الأولى وصعد على إثرها لدوري "جميل" الحادي عشر.

وحصل الشعلة على المرتبة الثانية عشرة بـ26 نقطة، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف، وفي نهاية الموسم تم إنهاء عقد الإسباني خوان ماكيدا، الذي رحل لتدريب الفتح، وتم التعاقد مع الهولندي فان هانز قبل إنهاء عقده بسبب الاختلاف بوجهات النظر مع الإدارة، وعينت بدلاً منه الروماني يوسيباس.

وتعاقد "فخر الخرج" مع الأردني ياسين البخيت ولاعب الوسط البرازيلي أندريه كواميلو والغاني أحمد آدم، وجلب المهاجم يونس عليوي من الباطن، وعلي مدحلي من الاتحاد، وتعاقد مع سلطان البرقان قائد الاتفاق السابق وزميله ماجد العمري، ومحمد السفري لاعب وسط الأهلي.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً في تركيا لمدة أسبوعين لعب خلاله مع فريق فوتورال الروماني، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأجرى معسكراً آخر في أبوظبي الإماراتية لعب خلاله أمام الظفرة وفاز عليه بهدفين مقابل هدف.