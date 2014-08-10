"الآسيوي" يمنع جماهير الاتحاد من حضور مباراة العين

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً يقضي بمنع جماهير الاتحاد من حضور مباراة فريقها في إياب دور ربع النهائي أمام العين الإماراتي أواخر الشهر الجاري، وذلك بسبب الألعاب النارية والمفرقعات الصوتية ورمي العلب الفارغة التي تكررت في أكثر من مباراة، وذلك بحسب ما جاء بقرار الاتحاد القاري.

وكانت جماهير الاتحاد قد ألقت ببعض المفرقعات النارية إلى أرض الملعب، خلال مباراة فريقها أمام الشباب في مايو الماضي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف مختار فلاتة، فيما كانت الجماهير الاتحادية قد احتفلت بالفوز على لخويا القطري بدور المجموعات بإشعال الألعاب النارية، والتي تسببت بإصابة مشجعين.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، إنهم ينوون التقدم باستئناف من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإن النادي سيبذل كل ما في وسعه لنقض القرار وتمكين الجماهير من حضور المباراة المرتقبة على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، من خلال أكثر من نقطة قانونية تم استحضارها لتعزيز موقف الفريق بالاستئناف.