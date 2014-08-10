كأس ولي العهد: تأهل القادسية وحطين والشعلة والوطني

شهد دور 32 من مسابقة كأس ولي العهد السعودي سيطرة لفرق الدرجة الأولى على فرق دوري جميل، بعد أن تمكنوا بخطف ثلاث بطاقات من أربعة في اليوم الأول لانطلاق المسابقة.

ونجحت فرق القادسية وحطين والوطني والتي تنشط في دوري الدرجة الأولى بإقصاء فرق دوري جميل، وهم التعاون والفتح ونجران، ونجح الشعلة في خطف بطاقة التأهل بصعوبة من ضيفه الطائي.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر عبر القادسية إلى دور 16 بفوزه على ضيفه التعاون بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وشهدت المباراة إثارة منذ بدايتها والتي شهدت احتجاج لاعبي التعاون على الحكم المساعد بعد أن ألغى هدفاً مبكراً لريان بلال بداعي لمس الكرة باليد، وفي الدقيقة 17 عاد التعاون ونجح بتسجيل أول أهدافه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح صانع ألعابه السوري جهاد الحسين.

حاول القادسية العودة إلى المباراة ونجح قبل نهاية المباراة بتسع دقائق بعد أن تمكن مهاجمه محمود الصايغ من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الثاني.

في الشوط الإضافي الأول وضحت أفضلية القادسية ونجح مهاجمه محمود الصايغ في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 102.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني نجح الأردني شادي أبوهشهش لاعب التعاون بترجيح كفة فريقه بتسجيله الهدف الثاني لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح وينجح لاعبو القادسية في حسمها بنتيجة 4-2.



وعلى استاد مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان فجر فريق حطين مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على ضيفه الفتح 2-1.

وسجل أهداف حطين مهاجمه سعود يحيى "10، 38"، فيما سجل هدف الفتح مدافعه بدر النخلي "55".



وفي الخرج خطف الشعلة بطاقة التأهل بفوزه على ضيفه الطائي بهدف نظيف سجله يونس العليوي "118"، وهي ذات النتيجة التي فاز بها فريق الوطني على ضيفه نجران.