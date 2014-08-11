الاستقرار التدريبي سلاح هجر لمنازلة فرق "جميل"

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق هجر، صاحب المرتبة الأولى في دوري الدرجة الأولى وصعد على إثرها لدوري "جميل"، وفي الغد، نادي الخليج الصاعد الجديد لدوري الأضواء.

وحصل الشعلة على المركز الأول في دوري ركاء بـ57 نقطة، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور الـ32 إثر خسارته أمام القادسية بـ4 أهداف مقابل هدفين وبعد التأهل، مددت الإدارة عقد المدرب التونسي ناصف البياوي.

وتعاقد الفريق الأحسائي مع سلمان حريري من الاتحاد، وحسين الشويش من الرائد، وعدي عمرو، وعايض الجوني وخالد الدوسري من العروبة، وأحمد الجيزاني بالإعارة من النصر، وماجد القحطاني من العربي، وماجد المطيري من الباطن، والمخضرم محمد الراشد من الاتفاق. فيما تعاقد مع الأردني علاء الشقران، والغاني منصور غوي والبرازيلي أوليزيو بيريرا والمونتنيغري جورجي يانكوفيتش.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً في تركيا لمدة أسبوعين ولعب خلال فترة الاستعداد 7 مباريات ودية كانت أقواها مع النصر الذي تعادل معه بهدفين لمثلهما، فيما خسر لقاءين، وفاز بـ4 مباريات.