الفريدي الصغير يشكو اتحاد جدة ولجنة الاحتراف

تقدم عبد الوهاب الفريدي لاعب اتحاد جدة، بشكوى للأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب، ضد ناديه ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد الفريدي الصغير في خطابه إلى الرئيس العام لرعاية الشباب أن شكواه التي رفعت إلى لجنة الاحتراف للمطالبة بمستحقاته السابقة، تم إخفاؤها عمدا أو خطأ من قبل عاملين في اللجنة، وسمح لاتحاد جدة بتسجيل لاعبين جدد في كشوفاته، وهو ما يخالف الاشتراطات التي تطبقها اللجنة منذ الموسم الماضي.

وفقا لمصدر مطلع، احتج اللاعب لدى الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف، مباشرة بعد إعلان الأخير انضمام اتحاد جدة للأندية التي تستطيع تسجيل لاعبين جدد، ووعد البرقان بمراجعة الملف الاتحادي من جديد.

ويطالب الفريدي بمستحقات متأخرة تتجاوز 800 ألف ريال، ورفع خطاب إلى إدارة ناديه في تاريخ 28/5/2014، قبل أن يصل خطاب شكواه إلى لجنة الاحتراف بتاريخ 8/6/2014، ولاحقا تختفي شكواه من قائمة الشكاوى الموجودة على طاولة اللجنة.

وكان الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن سابقا أن لدى لجنته ثلاثين شكوى ضد الاتحاد.

وكانت "العربية نت" قد اتصلت باللاعب عبد الوهاب الفريدي، للتعليق على الخبر لكنه رفض بحجة أن الأمر الآن لدى الجهات المسؤولة، وأنه يثق بأنها ستنصفه تماما.

فيما أجل الدكتور البرقان الحديث عن القضية حتى الثاني من أكتوبر المقبل موعد قفل فترة التسجيل الأولى في الأندية السعودية.

وطبقا لمصادر خاصة، سقطت سهوا أو عمدا شكوى أخرى من قائمة الشكاوى المقدمة ضد النادي الجداوي الأصفر، الأولى للفريدي، والثانية لوكيل أعمال لاعبين محليين.

