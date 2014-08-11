صالح بشير يقود الاتفاق إلى ثمن نهائي كأس ولي العهد

قاد صالح بشير، الدولي السابق، فريقه الاتفاق إلى ثمن نهائي كأس ولي العهد بعد تسجيله هدفاً بمرمى المجزل اليوم، لينضم الفريق الشرقي إلى النهضة والرائد والخليج الذين تأهلوا رسمياً اليوم.

استطاع الاتفاق تجاوز مضيفه المجزل بهدفين دون مقابل، حيث تمكن صالح بشير تسجيل هدف الأسبقية لفريقه في الشوط الأول، قبل أن يضيف الهندوراسي روخاس ثاني الأهداف قبيل نهاية اللقاء بدقائق.

وعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، استطاع النهضة كسب مواجهته أمام الصفا بسهولة وبهدفين دون مقابل، جاءت في الشوط الأول، عن طريق المهاجم جاسم الحمدان، وهاني الناهض، لينتقل الفريق لمواجهة حطين في دور ثمن النهائي.

وكسب الرائد بدوره مواجهته أمام الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد للضيوف، تقدّم الباطن أولاً عن طريق مهاجمه سلطان المطيري بضربة جزاء، قبل أن يعادل المغربي حسن النتيجة عن طريق كرة ثابتة منتصف الشوط الأول، وفي القسم الثاني سجّل الرائد ثاني الأهداف بقدم مهاجمه الشاب فارس العيّاف، ليصعد الرائد لمواجهة الاتفاق في دور الستة عشرة.

وفي الدرعية، استطاع الخليج العودة بفوزٍ كبير على مضيفه الدرعية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء تألق فيه المحترف الأردني حمزة الدردور بتسجيله "هاتريك"، ليصعد الخليج الى الدور المقبل، منتظراً الفائز من مواجهة الشباب وضيفه الرياض.

وتستكمل اليوم الاثنين مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ولي العهد، حيث يلتقي هجر والوحدة على أرض الأول، وسيكون ملعب الشرائع بمكة مسرحاً لأحداث مباراة الأهلي والحزم، فيما ينازل الشباب جاره الرياض على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.