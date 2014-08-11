"الانضباط" توقف عبدالغني مباراتين وتغرمه 10 آلاف

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف حسين عبدالغني، قائد النصر، لمباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، بسبب سلوك مشين بدر منه تجاه عبدالملك الخيبري، لاعب الشباب، عقب مباراة كأس السوبر التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي.

وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً قالت فيه: "تنص المادة (47/1/2) من لائحة الانضباط على معاقبة أي شخص يستخدم ألفاظا أو إشارات عدوانية بذيئة أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة". وتابعت اللجنة في بيانها الذي وزعته على وسائل الإعلام: "تبين للجنة بعد مشاهدة المقطع المرئي، قيام عبدالغني برشف الماء ورمي القارورة على رأس عبدالملك الخيبري، وهو ما يعتبر مشيناً بموجب نص المادة الأولى (2/18)، ومخالفة وفقاً للمادة (47/1/2) ويعتبر النظر فيها وتطبيق العقوبة من اختصاص اللجنة".

وكان حسين عبدالغني قد قام برشق الماء على عبدالملك الخيبري فور انتهاء مباراة النصر والشباب بكأس السوبر، التي طار الأخير بلقبها بركلات الجزاء.

