مغربي الأهلي ينضم إلى التعاون بنظام الإعارة

واصل التعاون الاستفادة من لاعبي الأهلي الذين لا يدخلون بمخططات السويسري كريستيان غروس، وأتم اليوم التوقيع مع المهاجم إسماعيل مغربي بنظام الإعارة لموسم واحد، استجابة لطلبات مدربه الجزائري توفيق روابح.

وجرى التوقيع بحضور فيصل أبا الخيل، عضو الشرف، الذي قاد المفاوضات مع الجانب الأهلاوي، وتحت أنظار محمد القاسم، رئيس النادي.

وهذه المرة الثانية التي يرحل بها مغربي عن صفوف ناديه الأصلي بنظام الإعارة، حيث مثّل الوحدة في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى وحقق معه لقب هداف دوري ركاء، علماً بأنه كان هدّاف الفريق الأولمبي بالنادي الأهلي قبل موسمين، لكنه لم يدخل ضمن مخططات فيتور بيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأخضر.

وهذا ثاني لاعب أهلاوي ينضم إلى التعاون في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سبقه زميله باسم العطالله، الحارس الذي انتقل لتعويض رحيل فهد الثنيان للهلال.

