مدير كرة الأهلي يؤكد: غروس لن يستبعد اللاعبين الجدد

أكد مروان دفتردار، مدير كرة القدم بنادي الأهلي، أن المدرب السويسري كريستيان غروس لم يطلب استبعاد اللاعبين الجدد من قائمة الفريق التي سيخوض بها المنافسات المحلية والقارية القادمة، مشيراً إلى أن القائمة النهائية للمبعدين لم تعلن من قبل إدارة النادي.

وقال دفتردار لـ"العربية.نت": "قرأت في وسائل إعلام مختلفة عن نية المدرب غروس استبعاد حسين المقهوي وعقيل بلغيث وخايرو بالومينو، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، فجُل الأسماء التي ذُكِرت في أخبار الاستغناء، كانت متواجدة في مباراة الأمس أمام الحزم، وحتى من غاب عنها كان بقرار من المدرب فقط لاختيار الـ18 اسماً التي خاضت اللقاء"، وأضاف: "المدرب غروس طلب تحويل سلمان مؤشر، المنتقل من الوحدة حديثاً، وصالح الشهري، للفريق الأولمبي، مع الاستعانة بخدماتهم بالفريق الأول".

ويؤكد اللاعب السابق، أن الاستغناء عن بعض اللاعبين كإسماعيل مغربي وباسم العطالله، ليس مشابهاً لقرار استبعاد فيتور بيريرا لمجموعة من اللاعبين في الموسم الماضي، ويقول: "من الصعب أن يجد باسم وإسماعيل الفرصة للعب دقائق كثيرة، ولهذا تمت إعارتهم إلى التعاون، لأننا أردنا أن يلعبا في دوري جميل".

وعن حالة اللاعب إيريك دي أوليفيرا، المصاب برباط صليبي، قال دفتردار: "اللاعب البرازيلي مسجل كلاعب أجنبي خامس في صفوف الفريق، ويحتاج لـ3 أشهر قبل العودة من الإصابة"، وتابع: "إن كان إيريك بحالة جيدة في فترة الانتقالات الشتوية، فلربما نستعين به إن استدعت الحاجة لخدماته".