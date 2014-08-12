مسؤول الشركة المالكة: دورة الخليج على كل القنوات

كشف مسؤول بشركة "إم بي سلفا" المالكة لحقوق نقل بطولة الخليج 22، والتي ستقام بالسعودية، أنهم لم يتلقوا أي عروض من القنوات الخليجية لنقل البطولة، فيما ستحصل القنوات الرياضية السعودية على حق نقل البطولة التي تستضيفها الرياض بالمجان.

وقال أحمد شايفير، مسؤول الشركة لـ"العربية.نت": "لم نبدأ عملية تسويق الحقوق حتى اللحظة، ونفضل أن تنقل البطولة عبر جميع القنوات"، وتابع: "القنوات السعودية ستحصل عليها مجاناً، لأن البطولة تقام على أرضها".

وحول الأخبار التي راجت حول تقدم قناتي الكويت والبحرين للحصول على حق نقل البطولة، يقول شايفير: "لم يتقدم أحد حتى الآن"، وأضاف: "سننتظر السوق خلال الشهرين المقبلين، ونحرص على بيعه للقنوات المجانية لضمان الحصول على أكبر قدر من المتابعة".

وعن السعر الذي حددته الشركة للحصول على حق النقل، أجاب: "لم نحدد أي سعر بعد، وهذا أمر يعود بالدرجة الأولى لنتيجة المفاوضات بيننا وبين الأطراف الراغبة بالحصول على حق النقل".