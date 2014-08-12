"العرب" يدعمون الخليج في ثالث مغامراته أمام الكبار

تواصل "العربية.نت" فتح ملفات استعداد الأندية السعودية لمنافسات الموسم المقبل، حيث تتناول اليوم ملف فريق الخليج، صاحب المركز الثاني بدوري ركاء للمحترفين "الدرجة الأولى"، وهو الفريق الذي صعد إلى دوري "جميل" بصحبة هجر، للمرة الثالثة بتاريخه بعد موسمي 2003م و 3006م.

وفي الموسم الماضي، حصل الشعلة على المرتبة الثانية بـ55 نقطة، وخرج من بطولة كأس ولي العهد بدور ربع النهائي إثر خسارته أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي نهاية الموسم تم إنهاء عقد السعودي سمير هلال، واستبداله بجلال قادري، المدرب الذي سبق له تدريب فريق النهضة في الموسم الماضي.

وتعاقد الخليج مع الأردنيين حمزة الدردور وشريف عدنان وإبراهيم الزواهرة، وضم هتان باهبري لاعب الاتحاد، ويوسف خميس وفهد السويلم من النصر ووليد الرجاء وحبيب مايتي من النهضة، وأحمد المبارك وعبدالمطلب الطريدي من الاتفاق وحسام الجدعاني من نجران.

وخاض العروبة معسكراً إعدادياً في تونس لمدة أسبوعين لعب خلاله مع فريق الترجي، وفاز عليه بهدف، وخسر من المستقبل بذات النتيجة، وبعد عودته إلى سيهات، لاعب الصفا والاتفاق والقادسية وهجر.

