"خليجي 22": السعودية تواجه البحرين واليمن وقطر

سحبت قرعة دورة كأس الخليج العربي، في العاصمة السعودية الرياض، ليل الثلاثاء، إذ تزعمت السعودية والإمارات رأسي المجموعتين، ولحقتهما بقية المنتخبات التي تشارك في الدورة رقم 22، والتي ستنطلق بين 13 و26 من شهر نوفمبر المقبل.

وضمت المجموعة الأولى، منتخبات السعودية واليمن والبحرين وقطر، فيما جاءت الثانية بين منتخبات الإمارات والكويت والعراق وعمان.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يطير الفائزان إلى النهائي في حين يلعب الخاسران مباراة المركزين الثالث والرابع.

وخلال مراسم الحفل سلم مندوب الإمارات كأس البطولة إلى اللجنة المنظمة، وكشفت اللجنة المنظمة عن تعويذة البطولة والذي اختير له شعار "النمر العربي".

ويعتبر المنتخب الكويتي هو صاحب الرقم القياسي بالحصول على اللقب بعد أن توج به "10" مرات في حين حصل عليه الأخضر السعودي ثلاث مرات ومثلها للمنتخب العراقي وحصل المنتخبان الإماراتي والقطري على اللقب مرتين والمنتخب العماني مرة واحدة، في حين لم يحقق المنتخبان البحريني واليمني اللقب.

ويحتل صدارة هدافي البطولة المهاجم الكويتي المعتزل جاسم يعقوب برصيد 18 هدفا، وبفارق هدف عن المهاجمين المعتزلين العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبدالله.

يذكر أن المنتخب الإماراتي هو بطل النسخة الماضية التي استضافتها مملكة البحرين بفوزه على المنتخب العراقي 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في المنامة.