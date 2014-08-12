"ولي العهد": العمري ينقذ الأهلي..والشباب يعبر الرياض

قاد مهاجم الأهلي صالح العمري فريقه الأهلي إلى دور ١٦ من كأس ولي العهد بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى الحزم في الدقيقة ٩٤ في مباراتهم التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

ونجح الحزم في الوقوف أمام مضيفهم الأهلي على مدار الشوطين وشكل خطورة في بعض فترات الشوط الثاني، ولعب السويسري جروس مدرب الأهلي بأوراقه الجديدة السوري عمر السومة والمنتقل للفريق من القادسية الكويتي وحسين المقهوي المنتقل من الفتح والمهاجم الشاب صالح العمري المنتقل من القادسية والذي نجح في وضع بصمته الأولى بعد أن سجل هدف الفوز القاتل برأسية سكنت مرمى حارس الحزم خالد راضي، وأبقى المدرب الأهلاوي الكولومبي بالومينو العائد من جديد للقلعة الخضراء والنيجيري بروميس في دكة البدلاء.

وسيواجه الأهلي في دور ١٦ فريق هجر والذي نجح بخطف بطاقة التأهل بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدف نظيف سجله لاعبه البرازيلي الويسيو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ٧٨.

وعلى استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض فاز الشباب المتوج يوم الخميس الماضي بكأس السوبر على نظيره الرياض "درجة أولى" بهدفين نظيفين، ليصعد لمواجهة الخليج الذي فاز على الدرعية ٣-١ أمس الأحد.

وافتتح المدافع عامر هارون أهداف الشباب في الدقيقة ٧١، ونجح المهاجم البديل نايف هزازي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٨١ عن طريق ركلة جزاء.

ودخل مدرب الشباب البرتغالي مورايس المباراة بتشكيلة شابة بعد أن فضل إراحة لاعبيه الأساسيين الذين خاضوا نهائي السوبر والذي حصده الليث بفوزه على النصر بركلات الترجيح الخميس الماضي، في حين أنه استعان في العشر دقائق الأخيرة بالمهاجم نايف هزازي واللاعب البرازيلي روجيرو.

