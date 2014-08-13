أحمد عطيف: صفعة السهلاوي "مزحة"

لايرى أحمد عطيف، القائد الحالي لفريق الشباب، أنه القائد الذهبي تاريخياً لناديه، متجاوزاً فؤاد أنور، قائد الفريق بالتسعينات الميلادية، رغم البطولات التي حققها الأول بقميص الشباب.

وقال عطيف الذي حل ضيفاً في برنامج "في المرمى":" فؤاد أنور قائد استتثنائي وغني عن التعريف، وما أعرفه أنني حملت 9 بطولات فقط"، وتابع:" البقاء في الشباب كان رغبة كبيرة بالنسبة لي وأكبر طموحاتي، وأشكر إدارة الشباب التي لبّت طلباتي وحرصت على بقائي مع الفريق، فالمفاوضات لم تستمر طويلا لأنها رغبة مشتركة بين الطرفين، وأتمنى الاستمرار بنادي الشباب بعد العقد الحالي كذلك".

وحول حصول فريقه على لقب بطولة السوبر قبل أسبوع، أجاب:" هي مباراة واحدة وليست مقياساً، فهناك إدارة جديدة ولاعبين محليين وأجانب جدد" واستطرد:" لكنها تزيح قليلاً من الضغوطات عنّا كلاعبين، ومن الجيد دخول الموسم ببطولة، ولازال لدينا الكثير لتقديمه خلال هذا الموسم".

ويعتقد أحمد أن التغييرات التي مرّت بناديه تحتاج لوقت قبل تحقيق الإنسجام، ويقول:" مورايس كان معنا قبل 7 سنوات، لكن كرة القدم تغيرت كثيراً خلال تلك الفترة، وبالتأكيد أن ماقلته عن مورايس ينطبق على اللاعبين الأجانب والمحليين الجدد".

ووفقاً لعطيف، فإن الشباب يحتاج الكثير لكي يعود إلى حمل بطولة الدوري السعودي:" هناك فرق حضرت جيداً، ويحتاج الشباب التفكير بالحصول على البطولة، وحضور هوية البطل، وبالتأكيد التوفيق قبل ذلك".

ونفى لاعب الوسط أن يكون ضرب محمد السهلاوي في المباراة الأخيرة، ويقول:" كان مزحاً بيني وبينه، وهو خطأ مني" وتابع:" كان هناك ضغط في المباراة، وكان هناك تدخل من الخلف علي" وأضاف:" لا أعتقد أنه كان مقصوداً من السهلاوي، وحقيقة أنا محظوظ لأن الحكم لم يراني، وهو محظوظ ايضاً لأن المرداسي لم يشاهد تدخله ذاك".

ويعتبر أحمد عطيف أن شقيقه عبده لديه الكثير لكي يقدمه، ويقول:" ادارة الشباب لم تتعاقد مع عبده إلا عن سابق معرفة ويقين بقدرة عبده على تقديم الإضافة".