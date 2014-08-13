الاتحاد والهلال يحققان الانتصار الثاني في دوري جميل

نجح فريقا الاتحاد والهلال في تحقيق فوزهما الثاني على التوالي في دوري جميل السعودي، بعد انتصارهما على فريقي الفتح والشعلة في المرحلة الأولى للمسابقة التي انطلقت استثنائياً يوم الجمعة الماضي بفوزين للاتحاد والهلال على الفيصلي والعروبة في مباراتين مقدمتين من المرحلة الثانية، وذلك لمشاركة الثنائي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، إذ سيواجه الأول فريق العين الإماراتي وسيلعب الثاني أمام السد القطري.

‏‫وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بن العزيز بجدة "الجوهرة" وأمام 58 ألف مشجع حقق الاتحاد انتصاره الثاني بفوزه على ضيفه الفتح بهدف نظيف.

وبدأ الاتحاد المباراة ووضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر يزيد من ارتباك لاعبي ضيفه الفتح، وهو ما تحقق له بعد مرور 8 دقائق فقط بعدما حول المالي سامبا ديكايتي تمريرة صانع الألعاب البرازيلي ماركينيو في شباك حارس الفتح علي المزيدي.

هدأت المباراة كثيراً بعد هدف الاتحاد الذي مال لاعبوه إلى إبقاء الكرة بين أرجلهم لقتل الحماس المتوقع بعد الهدف وهو ما تحقق إذ لم ينجح لاعبو الفتح في الوصول إلى مرمى الحارس الاتحادي فواز القرني إلا في بعض الهجمات الخجولة والتي تنتهي سريعاً عند مدافعي العميد.

في الشوط الثاني بدأ الفتح بمحاولة شن الهجمات على مرمى الاتحاد وكاد متوسط ميدانه الغاني إبراهام يسجل هدف التعادل إلا أن رأسيته اعتلت مرمى الحارس فواز القرني.

في حين اعتمد الاتحاد على الهجمات المرتدة في محاولة منه لاستغلال سرعة مهاجميه مختار فلاتة وفهد المولد.

وفي الدقيقة 69 حاول مدرب الاتحاد خالد القروني تنشيط خط وسطه بإشراكه لقائد الفريق محمد نور بديلاً للشاب عبدالفتاح عسيري.

وواصل الفتح ضغطه على مرمى الاتحاد وكاد لاعبه الغاني إبراهام في الدقيقة 73 من تسجيل هدف التعادل، بعدما أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الاتحادي فواز القرني بصعوبة.

وفي العشر دقائق الأخيرة تحسن مستوى الاتحاد بعدما نجح لاعبو خط الوسط في السيطرة على الكرة بتواجد القائد محمد نور والذي مرر كرةً للمالي ديكايتي والذي بدوره سددها قوية مرت بجانب المرمى الفتحاوي.

الشعلة والهلال

وفي الخرج منح البرازيلي نيفيز الفوز للهلال منذ الشوط الأول بعدما نجح في تفكيك الدفاع الشعلاوي الصلب والذي حافظ على مرماه حتى الدقيقة 38 التي شهدت تسجيل الهلال هدفه الأول عن طريق نيفيز الذي تلقى تمريرة من سلمان الفرج حولها بنجاح على يسار حارس الشعلة سعيد الحربي.

بعد الهدف بدقيقتين حصل البرازيلي نيفيز على خطأ قريب من منطقة الجزاء الشعلاوية، تصدى له القائد ياسر القحطاني ووضع الكرة بامتياز في شباك الحارس سعيد الحربي.

حاول الشعلة العودة إلى المباريات وكاد مدافعه ماجد العمري تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما سدد كرة مستغلاً تقدم حارس الهلال فهد الثنيان لينجح المدافع ياسر الشهراني بإبعادها من على خط المرمى الأزرق.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى مدرب الشعلة تغييراً بدخول المهاجم مسفر البيشي بديلاً للبرازيلي اندريه، ولم يخيب البيشي ظن مدربه ونجح بتسجيل هدف تقليص الفارق بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط.

وفي المقابل بحث مدرب الهلال عن تكثيف خط وسطه الدفاعي بعدما دفع بلاعب المحور محمد القرني بديلاً للبرازيلي نيفيز، وعاد الشعلة وحاول مجدداً الوصول لمرمى الهلال وكاد البديل الثاني الشعلاوي عبدالله الطفيل إحراز هدف التعادل بعدما نفذ كرةً من خطأ تصدى لها الحارس الهلال الثنيان بصعوبة.

ونجح الهلال من جديد في السيطرة على المباراة من جديد وبدأ بشن هجماته على المرمى الشعلاوي، وفي الدقيقة 75 منع القائم الأيمن الهلاليين من تسجيل الهدف الثالث بعدما تصدى لتسديدة سلمان الفرج الذي عاد ونجح بتسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 85 مستغلاً خروج حارس الشعلة سعيد الحربي ليضع الكرة في المرمى الخالي.