الشباب يخصم من راتب هزازي.. ويفقد الخيبري 6 أسابيع



أصدرت إدارة الشباب قراراً يقضي بحسم 40% من راتب نايف هزازي، نظراً لإساءته للإدارة السابقة في تصريحات إعلامية أعقبت مباراة الفريق أمام النصر بكأس السوبر.

وقالت إدارة الشباب في بيان رسمي:" تمت معاقبة نايف هزازي بحسم 40% من مرتب شهر أغسطس الحالي، نظراً لإساءته للإدارة السابقة من خلال استخدام موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، والتصريح لإحدى وسائل الإعلام عقب لقاء الفريق أمام النصر في كأس السوبر، مخالفاً اللاعب بذلك التعميم الصادر من الإدارة الحالية المتضمن عدم الإساءة لأعضاء مجلس الإدارة السابقة".

وعلى صعيد اخر، سيفتقد جوزيه مورايس، لاعبه عبدالملك الخيبري، لمدة تصل إلى شهر ونصف، وذلك بعد إجراء الأخير عملية بالساق مساء اليوم.

وأكدت إدارة الشباب خضوع الخيبري إلى جراحة بموضع إصابته بالساق تحت إشراف البروفيسور سالم الزهراني، على أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال فترة الغياب عن الملاعب.

وكان عبدالملك الخيبري ضمن 11 لاعباً أساسياً، دخل بهم جوزيه مورايس مباراة السوبر أمام النصر وإستمر حتى نهاية الركلات الترجيحية.