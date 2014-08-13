الهلال والاتحاد في البروفة الأخيرة قبل "الآسيوية"

يسعى فريقا الهلال والاتحاد اليوم الأربعاء إلى مواصلة تحقيق انتصارهما الثاني على التوالي حينما يطير الأول للخرج لملاقاة الشعلة, فيما يستقبل الثاني نظيره الفتح في أول مباراة تقام للعميد على ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة والملقب بـ"الجوهرة" ضمن مباريات الاسبوع الأول لدوري جميل السعودي للمحترفين.



وكان دوري جميل السعودي للمحترفين قد انطلق استثنائياً يوم الجمعة الماضي بلقاءين مقدمين من المرحلة الثانية نظراً لمشاركة الهلال والاتحاد في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا إذ سيواجه الأول السد القطري وسيلعب الثاني أمام العين الاماراتي يوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري.



ونجح الهلال في تحقيق أول ثلاث نقاط بفوزه على ضيفه العروبة 4-1 يوم الجمعة الماضي سجلها سلمان الفرج والبرازيلي تياقو نيفيز "هدفين" وناصر الشمراني, فيما فاز الاتحاد على ضيفه الفيصلي 2-1 سجلها البرازيلي انطونيو ماركينيو في أول ظهور له مع الفريق وفهد المولد.



وعلى ملعب الشعلة بالخرج يدخل الهلال البروفة الأخيرة قبل مواجهة السد في ذهاب الدور ربع النهائي, ويسعى الهلال إلى تحقيق فوز معنوي ليكون جاهزاً للموقعة الآسيوية.

وقدم أزرق العاصمة عرضاً قوياً أسعد عشاقه في مباراة العروبة يوم الجمعة الماضية والتي كانت خير بداية لمدربه الروماني ريجيكامب الذي استلم المهمة خلفاً لسامي الجابر.



ولم يغير الهلال كثيراً على مستوى لاعبيه إذ أضاف فقط لاعب المحور الروماني بينتيلي حل بديلاً للإكوادوري كاستيلو وقرر الابقاء على البرازيليين نيفيز وديجاو والكوري الجنوبي كواك والذي وتعاقد مع لاعبين محليين هما صانع ألعاب الاتفاق حمد الحمد وحارس التعاون فهد الثنيان.



وفي المقابل يبحث الشعلة عن الخروج من المباراة بأي نتيجة إيجابية حتى وإن كانت المباراة ستقام على ملعبه, ولم يكن استعداد الشعلة مرضياً لجماهيره بعد أن رفضت رعاية الشباب إقامة معسكره الاعدادي الأول في مصر بسبب الأوضاع الأمنية هناك مما حدا بمسؤولي النادي إلى إقامة المعسكر على ملعبه بالخرج.



وقبل مغادرة الفريق لمعسكره الثاني والذي أقيم في دولة الامارات قررت الادارة الشعلاوية إلغاء عقد مدربه الهولندي هانس في خطوة مفاجئة لا سيما وأنه لم يمض شهرين منذ توليه الدفة الفنية للفريق لتعين الروماني ايسبو تيدور بديلاً له.



وبدأ الشعلة بنجاح هذا الموسم بعد أن خطف بطاقة التأهل إلى الدور 16 من كأس ولي العهد بفوزه على الطائي بهدف نظيف يوم السبت الماضي.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله ، بتنظر عشاق الاتحاد مشاهدة فريقهم لأول مرة في جدة منذ ما يقارب سنتين وهي الفترة التي كان يلعب فيها العميد مبارياته في مكة المكرمة بسبب انشغال ملعب الامير عبدالله الفيصل بأعمال الصيانة.

ونجح الاتحاد في تحقيق فوزه الأول في الدوري بعد تغلبه على الفيصلي 2-1 يوم الجمعة الماضي في مباراة مقدمة من المرحلة الثانية, ولا يختلف حال الاتحاد عن الهلال إذ يسعى لأن يكون هذا اللقاء استعداد قوي قبل مباراته أمام العين الاماراتي يوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري.

في حين يسعى الفتح بطل الدوري في الموسم قبل الماضي إلى استعادة توازنه بعد الهزة التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي والتي كادت أن تعيده إلى دوري الدرجة الأولى من جديد.

وأصبح عشاق النادي النموذجي يخشون على فريقهم الذي ابتعد عن مستواه الذي قدمه في الموسم قبل الماضي والذي توجه بالدوري وكأس السوبر لا سيما بعد البداية الضعيفة للفريق هذا الموسم والتي شهدت خروجه من كأس ولي العهد بخسارته 2-1 من أمام فريق حطين "درجة أولى" في الدور 32 للمسابقة يوم السبت الماضي, وهي المباراة الأولى لمدربه الاسباني خوان ماكيدا مدرب الشعلة السابق والذي حل خلفاً للتونسي فتحي الجبال والذي أمضى أكثر من 6 سنوات مع الفريق.

وتعاقد الفتح أول أمس مع المدافع السوري أحمد ديب لاعب المنامة البحريني لينضم الى الثلاثي البرازيلي ايلتون و الكونغولي دوريس سالمو والغاني ابراهام.

