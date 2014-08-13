رئيس النصر: إيقاف عبدالغني أولى نتائج التجييش ضدنا

انتقد الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف حسين عبدالغني، قائد فريقه، لمباراتين وتغريمه 10 الآف ريال، بسبب مابدر منه تجاه عبدالملك الخيبري، لاعب الشباب.

وقال رئيس النصر عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى" :" عبدالملك الخيبري خرج مباشرة بعد المباراة بتصريح صحفي يؤكد من خلاله أن ماحدث بينه وبين حسين عبدالغني كان مزاحاً بين زميلين، لكن لجنة الانضباط لم تلتفت إلى ذلك، ولايفترض بأي شخصا كان الدخول بالنوايا" وتابع الأمير فيصل بن تركي:" لماذا لم تنظر لجنة الانضباط إلى ماحدث بين أحمد عطيف ومحمد السهلاوي في ذات المباراة".

واستغرب رئيس النادي الأصفر من قرار اللجنة، الغير قابل للإسئناف، ويقول:" لجنة الانضباط لم تعطينا مجالاً للإستئناف، لأنهم يعلمون بأن قرارهم غير صحيح، لكن سنؤكد لهم أن جدار النصر ليس قصيراً، وهذا استمرار للتجييش الموجه ضد بطل الدوري والكأس منذ الموسم الماضي".

ورداً على سؤال الزميل بتال القوس، حول توتر لاعبي النصر في مباراة الشباب مساء الخميس الماضي، أجاب الأمير فيصل بن تركي:" ذلك بسبب الحكم، عندما تدخل خالد الغامدي لأول مرة، منحه البطاقة الصفراء، وفي المقابل كان من المفترض طرد حسن معاذ بعد تدخله القوي ضد أدريان ميرزفيسكي، والتي يتسحق الإيقاف بسببها لـ5 مباريات"، مشيراً إلى استحقاق الشباب للبطولة التي حققها مساء الخميس الماضي.

