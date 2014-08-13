عضوا "الانضباط": اتحاد جدة تجاهل تحذيراتنا ورسائلنا

قال الدكتور عبدالحميد الشيباني، نائب رئيس لجنة الانضباط الآسيوية أن جماهير الاتحاد كررت المخالفة التي بموجبها تم حرمانها من حضور مباراة الاياب بدور ربع النهائي أمام العين الإماراتي، 9 مرات، وهو ما أدى إلى عقوبة مشددة.

وأورد الشيباني:" نحن باللجنة تحكمنا لوائح وأنظمة وتقرير المباراة، والسبب الرئيس لمعاقبة الاتحاد أنه كرر المخالفة 9 مرات، وهو ما أدى إلى معاقبة النادي بعقوبة مشددة مشدد" وتابع:" نأمل أن تثق الأندية الكبيرة جماهيرها للحيلولة دون وقوع ذات المخالفة". مؤكداً أن الألعاب النارية هي السبب بمعاقبة النادي الغربي.

ويؤكد نائب رئيس اللجنة أن لجنته كان أمامها 30 قضية، ويقول:" ناقشنا جميع القضايا في يومين" وأضاف:" من حق الاتحاد التقدم بإستئناف ضد العقوبة، وهناك متسع من الوقت قبل المباراة، لأن لجان الاتحاد الآسيوي تعمل بشكل متواصل"

ورداً على سؤال الزميل نايف الثقيل، مراسل "العربية" حول تجاوزات الجماهير الإيرانية وعدم تعامل اللجنة معها بشكل حازم، أجاب عبدالحميد:" هذا اتهام ظالم، هناك عقوبات مالية ضد الاتحاد، واتخذنا قرارات بإيقاف لاعبين وإداريين".

وعبر مداخلة هاتفية، قال المهندس توفيق سرحان، عضو لجنة الانضباط الآسيوية أنهم لم يرتكبوا أي خطأ، ويقول:" أرسلنا انذاراً لنادي الاتحاد عقب المباراة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحديداً يوم 23 مايو الماضي، وطلبنا من النادي تفسير طبيعة الأحداث التي جرت، لكن نادي الاتحاد لم يرد على تلك الرسالة حتى شهر 16 يونيو بخطاب مؤرخ قبلها بأربعة أيام من وصولها" وأضاف:" أعلمنا نادي الاتحاد أن القضية ستحال إلى لجنة الانضباط، وستناقش في اجتماعها القادم بيوم 7 أغسطس، والفترة بين إعلام نادي الاتحاد واتخاذ القرار لم تتجاوز شهر ونصف".

وبرأ سرحان لجنته من التأخير، ويقول:" لايمكن أن ندعوا لجنة الانضباط أسبوعياً، وهناك 4 أعضاء من لجنتنا كانوا مشاركين في لجنة الانضباط الخاصة بكأس العالم".

