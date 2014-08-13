رئيس الباطن: تسجيل العليوي للشعلة باطل

أشار سعود النصار، مدير مكتب رعاية الشباب بمحافظة الزلفي، إلى خطابات اتحاد الكرة المتكررة منذ أيام، والمحتوية على طلب إسقاط اسم يونس العليوي من كشوفات فريق الباطن (درجة أولى)، لمصلحة فريق الشعلة، الذي أبرم مع المهاجم عقداً احترافياً وسط اعتراض إدارة الباطن.

وقال سعود النصار لـ"العربية.نت" في حديث مسجل: "العليوي لاعب هاو، تم إرسال خطاب من اتحاد الكرة عبر الأمين العام أحمد الخميس، من أجل إسقاطه، وتم ذلك بالفعل، ويعتبر الاتحاد هو المسؤول الأول والأخير". وأضاف: "نحن نتفهم أن اللاعب الهاوي يجب أن يوافق على إسقاطه ناديه الأصلي – يقصد الباطن - بيد أن الخطابات المتكررة التي توصي بضرورة إسقاطه جعلتنا نتواصل مع مركز المعلومات من أجل إسقاط العليوي الذي تم تحويله من لاعب محترف إلى هاوٍ في شهر فبراير الفائت.

من جانبه، وصف ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن، أن توثيق لجنة الاحتراف عقد العليوي مع الشعلة، يعتبر سقطة كبيرة، وقال لـ"العربية.نت" في حديث مسجل: "اللاعب هاوي، فبالتالي لجنة الاحتراف تبتعد عن هذا الموضوع تماماً، الخطابات التي تتم بيننا وبين اللاعب لا علاقة لها بالاحتراف، من كان يتحكم في المفاوضات هو وكيل أعمال يدعى عبدالرحمن الخنين، ولا يمثل اللاعب رسمياً بناء على العقد بينهما".

واستغرب الهويدي من رحيل لاعبه من دون عمل مخالصة مالية حتى فيما يقول إن إسقاط اللاعب تم يوم الأربعاء في الواحدة والنصف ظهراً، وقال: "تحويل اللاعب إلى هاو بسبب وظيفته، كيف يذهب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ويرتبط بالعقد مع الشعلة، ونحن لم نخالص اللاعب ماليا وبيننا عدة حقوق".

وأضاف: "لجنة الاحتراف أعادتنا حتى بداية الاحتراف في عام 1993، وسنواصل الشكوى ولن نتنازل إطلاقا عن حقنا، ولو كلفنا الأمر الذهاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وفي وقت سابق اليوم، نفى عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف، بياناً عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر، يفيد بصحة توقيع العليوي مع الشعلة، ونافيا في الوقت ذاته رفض مكتب الزلفي إسقاط اللاعب من كشوفات فريق الباطن، مؤكدا أن مثل هذه المعلومات مضللة للشارع الرياضي.