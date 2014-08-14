أزمة "الكبير" تنفرج في الأهلي

انفرجت أزمة الأهلي ولاعبه الهولندي مصطفى الكبير، وبات المهاجم قادراً على المشاركة في أولى المباريات الدورية التي سيخوضها الفريق الأخضر أمام هجر مساء الغد، بعد تسديد المبلغ المطلوب من قبل ناديه السويدي السابق.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن إدارة نادي هاكن السويدي، رفضت إصدار البطاقة الدولية للاعب ذي الأصول المغربية، رغم إعلان الأهلي ضمه قبل ما يزيد عن شهر، وذلك بسبب عدم تسلم الدفعة المالية المتسحقة والبالغة 250 ألف يورو، وهي ما حرمت ثالث الدوري السعودي من الاستفادة من خدمات لاعبها في مباراة الحزم الماضية ضمن بطولة كأس ولي العهد، لكن إدارة الأهلي حولت المبلغ صباح اليوم، ليحول نادي هاكن بدوره خطاباً للاتحاد السويدي يسمح من خلاله بإرسال بطاقة الكبير، حيث من المتوقع أن تصل خلال الساعات القادمة ليكون ضمن القائمة التي سيدخل بها السويسري كريستيان غروس المباراة أمام هجر.

وحاولت "العربية.نت" الحصول على تعليق من النادي السويدي في وقت سابق من اليوم، لكن الإدارة الرياضية رفضت الخوض بالتفاصيل، فيما أكد مسؤولون رسميون بالأهلي أن مشكلة اللاعب ستنتهي بأسرع وقت.

وخاض مصطفى الكبير مع الأهلي المعسكر الإعدادي بسويسرا، وسجل معه 4 أهداف، 3 منها كانت أمام فرايبورغ السويسري، فيما كان الهدف الرابع بشباك حطين على ملعب النادي بجدة أواخر الشهر الماضي.