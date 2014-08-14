السعودية تتراجع نحو المركز 83 في تصنيف فيفا

تراجع المنتخب السعودي في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفي شهر أغسطس الجاري، احتل الأخضر المركز 83 حاصداً 377 نقطة، بعد أن كان في المركز الـ78 في تصنيف الشهر الماضي.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية، حافظت ألمانيا على المركز الأول، وجاءت الأرجنتين ثانياً، وحلت هولندا في المركز الثالث. بينما تقدم المنتخب الإسباني مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليتساوى مع نظيره البرازيلي في المرتبة السابعة، دون أن يتزحزح المنتخب الألماني بطل العالم عن الصدارة.

وتحركت إسبانيا خطوة إلى الأمام في التصنيف الذي تصدرته على مدار ثلاثة أعوام كاملة، بين تتويجها بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وسقوطها المدوي في الدور الأول لنسخة البرازيل 2014، الذي تسبب في تراجعها إلى المركز الثامن، في حين لم تشهد قائمة المنتخبات العشرة الأوائل أي تغييرات عدا التعادل بين البرازيل وإسبانيا برصيد 1241 نقطة لكل منهما.

وتتصدر القائمة منتخبات ألمانيا فالأرجنتين وهولندا ثم كولومبيا وبلجيكا وأوروغواي، وتحتل منتخبات سويسرا وفرنسا المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، بينما تقدم المنتخب الكوستاريكي إلى المركز الرابع عشر، الأفضل له في تاريخه، بعد تأهله إلى دور الثمانية لمونديال البرازيل في إنجاز غير مسبوق.

وعلى المستوى العربي، لايزال المنتخب الجزائري في الصدارة في نفس مركزه 24، محتلا الصدارة إفريقيا كذلك، وخلف الجزائر مازالت مصر، لكنها تراجعت مركزين 38، ويكمل قائمة الخمسة الأوائل عربيا منتخبات تونس 42، والأردن 56، وليبيا 62. وفي آسيا ل تزال اليابان في الصدارة 44، تليها إيران 48، ثم أوزبكستان 51، فالأردن وكوريا الجنوبية 57.