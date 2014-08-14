مدافع الشعلة: خسرنا من الهلال بسبب إضاءة الملعب

أكد ماجد العمري، مدافع فريق الشعلة السعودي، أن سبب الخسارة من فريق الهلال 1-3، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي، كانت بسبب الإضاءة السيئة داخل الملعب الواقع في محافظة الخرج.

وقال العمري في تصريحات صحافية: "لا أستطيع التمييز بين زميلي في الفريق والخصم لسوء إضاءة الملعب، وليست مناسبة لإقامة المباريات لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين". وأضاف: "بالتأكيد أثرت على المستوى الفني، فلم أعد أعرف زميلي من خصمي في أوقات عدة بسبب تلك الإضاءة".

واشتكى من الأمر ذاته لاعبو الهلال الذين طالبوا بأن تتم معالجة الوضع، لاسيما أن الدوري بات متابعا من قبل الكثير من خارج المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن توزيع الإضاءة في ملعب الشعلة وكذلك في ملاعب أخرى ليست مناسبة.

من جهته، تحدث رئيس نادي الشعلة، فهد الطفيل، عن سوء إضاءة ملعبه، وقال: "نحن نعاني من هذا الأمر منذ أكثر من 25 عاما، ونتمنى من المسؤولين تحسين الوضع بتركيب الإضاءة المناسبة للملاعب".

يذكر أن المقام السامي في البلاد، قرر إنشاء 11 ملعبا جديدا في مختلف مناطق المملكة، بعدما تم إنشاء استاد الملك عبدالله بمدينة جدة والذي يتسع لحوالي 65 ألف متفرج، فيما وصفه الكثيرون بالملعب الجوهرة.