نايف هزازي نادماً: شعرت بالضغط.. فأخطأت

يعتبر نايف هزازي، مهاجم الشباب، أن العقوبة التي فرضتها إدارة ناديه عليه بخصم 40% من مرتبه للشهر الحالي، لن تؤثر مطلقاً على مستقبله مع الفريق في قادم الأيام.

وقال هزازي، الذي حل ضيفاً على برنامج "في المرمى" في ظهوره الأول الذي أعقب التصريح الشهير: "أخطأت، لكنني كنت أشعر بضغط كبير، ولجمهور الشباب أقول إنه لا يمكن أن أخرج مشاكل النادي للعلن، لأني سأكون مثل من يخرج مشاكل بيته للغريب".

وواصل نايف حديثه مع الزميل بتال القوس، ويقول: "أحب خالد البلطان شخصياً، وهو يعلم ذلك، وعندما خرجت من نادي الاتحاد اخترت الشباب وخالد البلطان بالتحديد" وأضاف: "حزنت جداً على رحيله، لكن هذا كيان كبير، فرحل رمز، وجاء رمز آخر".

ويضيف هزازي عن التصريح الذي أدلى به عقب نهاية مباراة الشباب والنصر بكأس السوبر: "شعرت بالضغط كثيراً، وعندما انتقدت الإدارة السابقة لم أقل خالد البلطان، فهو يعلم بأنني أحبه، وهو يحبني كابن وليس كلاعب"، وتابع: "إذا كانت إدارة النادي ترى بأني أخطأت، فأنا أستحق العقوبة بخصم كامل الراتب، حتى يوقفوني أنا أو شخص يتطاول على النادي عند حدنا".

وحول رغبته بالعودة إلى الاتحاد في فترة ماضية من الموسم، أجاب:"فرحت جداً لعودة نور إلى الاتحاد، لكني مرتاح جداً بالشباب، وأود أن أقدم أي شيء لإرضاء الجماهير التي تبادلني الحب".

وأكد الصقر كما يحب أن يُطلق عليه أنه عازم على العودة إلى صفوف المنتخب السعودي، بعد فترة غياب طويلة، ويقول: "كنت أسير بشكل جيد في الموسم الماضي، لكن الإصابة منعتني من تقديم كل ما لدي، وهذا الموسم أنا عازم على العودة بشكل أفضل" وأورد: "لازال أمامي متسع من الوقت. أنا ما زلت صغيراً وأمامي وقت طويل لخدمة الكرة السعودية".

