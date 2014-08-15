بانيد يعترف: رباعية الهلال أثرت على العروبة نفسياً

كشف الفرنسي لوران بانيد، المدير الفني لفريق العروبة السعودي أنه عمل الفترة الماضية على الجوانب النفسية لإعداد فريقه الإعداد الأمثل لدوري المحترفين السعودي، إثر الخسارة القاسية من الهلال 1-4 ضمن الجولة الثانية والمقدمة من دوري عبداللطيف جميل.

وقال: "الجانب النفسي كان مهما جدا قبل خوض لقاء الجولة الأولى لدوري المحترفين أمام فريق التعاون خاصة بعد الخسارة التي اعتبرها ثقيلة أمام الهلال في الجولة الثانية المقدمة"، مقدماً اعتذاره للجميع ومبرراً بأنه قابل فريق جاهز بنسبة 200% مقارنة بفريقه العروبة الذي لم يكمل جاهزيته التامة.

وأضاف: "حاولت مؤخرا ترميم صفوف الفريق قدر الإمكان وشخصيا أشعر براحة لتواجد المحترف الغاني موسى ناري الذي يعتبر أضافة للفريق". واختتم حديثه بأن الفريق سيكون جاهزاً من مباراة لأخرى وانه يحتاج فقط لمزيد من الوقت والصبر.