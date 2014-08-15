النصر يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة نجران

يستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف نجران اليوم الجمعة في المرحلة الأولى لدوري جميل السعودي والتي ستعلن انطلاق المسابقة في حفل بسيط قبل المباراة, في حين سيستضيف العروبة نظيره التعاون وسيلعب الفيصلي أمام الرائد.

وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت يوم أمس الأول بمواجهتين إذ فاز الاتحاد بصعوبة على ضيفه الفتح بهدف نظيف, وحقق الهلال فوزاً سهلاً على الشعلة 3-1.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الاتحاد الثاني، وقد فازا على فريقي العروبة والفيصلي يوم الجمعة الماضي في لقاءين مقدمين من المرحلة الثانية نظراً لمشاركة الثنائي في دوري أبطال آسيا، إذ سيواجه الأول فريق السد القطري، وسيلعب الثاني أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء 19 أغسطس المقبل في الدور ربع النهائي للمسابقة.

النصر يبدأ بنجران

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يبدأ النصر رحلة الدفاع عن لقبه بعد موسم ناجح عاد من خلاله أصفر العاصمة إلى جادة البطولات بعد غياب دام طويلاً بتحقيقه كأس ولي العهد ودوري جميل.

وسيدخل النصر الذي خسر كأس السوبر أمام الشباب بركلات الترجيح الخميس الماضي وسط كم كبير من الغيابات يتقدمهم قائد الفريق حسين عبدالغني الذي تلقى قراراً بإيقافه لمباراتين، بسبب سوء سلوكه مع لاعب الشباب عبدالملك الخيبري بعد النهائي, بالإضافة إلى غياب لاعب المحور إبراهيم غالب بعد طرده في ذات المباراة, وغياب المهاجم محمد السهلاوي بسبب الإصابة, وتأكد غياب المهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا المنتقل حديثاً للفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية بعد وصوله إلى الرياض يوم الثلاثاء الماضي.

ويسعى الإسباني كانيدا إلى إيجاد بدلاء ومن المتوقع أن يدفع باللاعب عبدالعزيز الجبرين ليكون بديلاً لإبراهيم غالب، ووضح اعتماد المدرب على اللاعب كامل المر الظهير الأيمن، ليعوض غياب قائد الفريق حسين عبدالغني في الظهير الأيسر, وسيعتمد على المهاجم حسن الراهب وحيداً في خط المقدمة.

وفي المقابل يسعى فريق نجران بقيادة مدربه الفرنسي دينيس لافاني الذي حل خلفاً للسوري نزار محروس كي يعوض الفريق خروجه المفاجئ والمبكر من كأس ولي العهد بعد خسارته يوم السبت الماضي من الوطني "درجة أولى" بهدف نظيف.

واستعد نجران للموسم السعودي بمعسكر في تركيا, ومن المتوقع غياب مهاجمه الأردني مصعب اللحام الذي يخوض موسمه الثاني مع الفريق الجنوبي بسبب الإصابة, في حين تأكدت مشاركة المهاجم النيجيري أوبينا وصانع الألعاب المالي ميكايلو درامي المنضمين حديثاً للنادي، بالإضافة إلى مشاركة المدافع الجزائري فريد شكلام الذي يقضي موسمه الثالث مع الفريق.

العروبة والتعاون

وفي الجوف يأمل العروبة في تعويض خسارته الأسبوع الماضي من الهلال في مباراة مقدمة من المرحلة الثانية حينما يستضيف فريق التعاون.

ويعلم أبناء الجوف أن مهمتهم لن تكون سهلة، لاسيما أن التعاون كان الحصان الأسود للمسابقة في الموسم الماضي بعدما قدم عرضاً فنياً مميزاً مكنه من احتلال المركز الخامس.

ويبحث الفريقان عن تضميد جراحهما جراء الخسارة التي تعرضا لها الأسبوع الماضي فالعروبة خسر من الهلال في الدوري والتعاون خسر من فريق القادسية "درجة أولى" في كأس ولي العهد.

الفيصلي والرائد

يسعى الفيصلي إلى استعادة توازنه حينما يستضيف الرائد بالمجمعة، وخسر الفيصلي مباراته الأولى في الدوري أمام الاتحاد يوم الجمعة الماضي في مباراة مقدمة من المرحلة الثانية, في حين يدخل الرائد اللقاء بقيادة مدربه المقدوني فلاتكو كستوف والذي سبق له تدريب الفريق القصيمي في الموسم قبل الماضي.

ودعمت إدارة الرائد الجديدة برئاسة عبداللطيف الخضير الفريق بالمهاجم السنغالي بابا وايغو لاعب الاتفاق السابق ومهاجم الشعلة المغربي حسن الطير والمدافع الأردني أنس بني ياسين, وجددت عقد اللاعب الكاميروني أليكسيس موندومو.