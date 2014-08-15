سكولز: اليونايتد لن يحقق شيئاً مع مدربه المجنون

يقول بول سكولز، لاعب الوسط السابق في مانشستر يونايتد، إن الفريق لن يتمكن من العودة بسهولة إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد الذي سينطلق غدا السبت بسبب مغادرة الكثير من اللاعبين الكبار، وعدم تعاقد النادي مع ما يكفي من اللاعبين الجدد.

وقدم يونايتد الذي فاز بدوري انجلترا 20 مرة، أداء مخيبا للآمال في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق ديفيد مويس، واحتل المركز السابع في نهاية الموسم، ورغم تولي الهولندي المخضرم لويس فان غال مهمة تدريبه فإن سكولز لا يتوقع أن ينافس الفريق على اللقب المحلي هذا الموسم.

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" في عددها، اليوم الجمعة، عن سكولز قوله عشية انطلاق الموسم "أعتقد أن المنافسة على اللقب ستنحصر بين مانشستر سيتي (حامل اللقب) وتشيلسي، لأنهما أبرما صفقات انتقال محترمة".

وأضاف سكولز قوله "المركزان التاليان سيتنافس عليهما يونايتد وليفربول وارسنال. سيسعى يونايتد إلى موسم أفضل عما قدمه في الموسم الماضي، ولا يفترض أن يكون هذا أمرا صعبا".

وأردف سكولز "أنا على ثقة بأن فان غال كان يود التعاقد مع مزيد من اللاعبين. أعتقد أنه كان من المفترض أن يتعاقد يونايتد مع لاعبين اثنين في خط الوسط".

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد بلقاء على ملعبه في مواجهة سوانزي سيتي غدا السبت.

وتعاقد يونايتد مع لاعب الوسط اندير هيريرا من اتليتيك بيلباو، ومع المدافع لوك شو من ساوثامبتون، إلا أنه خسر جهود لاعبين، مثل نيمانيا فيديتش وريو فرديناند وباتريس ايفرا.

إلا أن سكولز عبر عن تفاؤله بقدرة فان غال على بدء رحلة إعادة يونايتد نحو القمة من جديد، قائلا "من خلال مشاهداتي قبل انطلاق الموسم فإنه يبدو مجنونا بعض الشيء. عبقري مجنون بعض الشيء".

وقال سكولز "أعتقد أنه بث بعضا من الخوف في نفوس اللاعبين وهو أمر غير سيئ، لأن الخوف أحيانا يمكن أن يحث اللاعبين عن تقديم الأداء المطلوب".