عزت: راشد الماجد سيميز "جميل" عن بقية دوريات العالم

يؤكد عادل عزت، المدير العام التنفيذي لشركة عبداللطيف جميل، راعي الدوري السعودي، أن الهدف الأساسي من دخول الشركة لمجال الاستثمار الرياضي بالمسابقة الدورية، هو إنشاء رابط بين المشجع وبطولته المحلية، وذلك في معرض حديثه عن حفل انطلاق الدوري مساء اليوم، عندما ينزل النصر إلى أرض ملعب الملك فهد مواجهاً فريق نجران.

وقال عزت لبرنامج "في المرمى": "سيبدأ الحفل مع بداية وقت المباراة، وهذا جزء من أهدافنا بإمتاع المتابعين" وأورد: "بدأنا باللوغو الخاص بالبطولة، ومن ثم المسويقى الخاصة، والآن الاحتفال، ولا ننسى احتفال نهاية الدوري العام الماضي عندما توج البطل على أرضه".

ويكشف المدير التنفيذي العام أن الأغنية التي سيؤديها الفنان السعودي الكبير، راشد الماجد، ستكون الأولى على مستوى العالم، ويضيف: "هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وكلماتها نابعة من مفاهيم المنافسة والحماس".

وعن النتائج التي خرجت بها شركته من الموسم الأول، أجاب:" نسبة المتابعة التلفزيونية ارتفعت 79%، كما أن نسبة الحضور في الملاعب زادت بـ39%".

وعن سبب اختيار النصر، يقول عزّت: "لأنه البطل، وفي المواسم القادمة سيكون حفل الافتتاح على أرض البطل، أياً كان". مشيراً إلى أن شعار البطولة الذي يرتديه اللاعبون على أكتاف القمصان ستكون بيضاً، ماعدا النصر الذي سيرتدي لاعبوه شعارات ذهبية، وذلك بسبب "حصوله على البطولة، ونحن حرصنا على الاستفادة من جميع البطولات العالمية بما يتعلق بهذا الجانب"، في إشارة إلى المسابقات العالمية التي تمنح أبطالها شعارات تختلف عن المتنافسين الباقين.