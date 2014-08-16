الأهلي والشباب في مهمة غامضة أمام هجر والخليج

تختتم المرحلة الأولى من دوري جميل اليوم السبت بلقاءين، حيث يستضيف فريقا الأهلي والشباب فريقي هجر والخليج الصاعدين حديثاً لدوري المحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بجدة يسعى الأهلي الى تحقيق بداية قوية تطمئن جماهيره الغاضبة من مستوى الفريق في مباراة الحزم "درجة أولى" ضمن مباريات الدور 32 من كأس ولي العهد، والتي كسبها بصعوبة بهدف نظيف سجله مهاجمه صالح العمري المنتقل من فريق القادسية.

واستعد الأهلي للموسم بمعسكر في سويسرا لمدة ثلاثة أسابيع بقيادة مدربه السويسري الجديد جروس، الذي حل بديلاً للبرتغالي فيتور بيريرا.

وغير الأهلي لاعبيه الأجانب هذا الموسم، إذ أعاد لاعبه الكولومبي بالومينو وتعاقد مع السوري عمر السومة والنيجيري إسحاق بروميس والهولندي مصطفى الكبير.

في حين يسعى هجر العائد إلى دوري الأضواء إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الجوهرة.

واستهل هجر موسمه الاثنين الماضي بمواجهة الوحدة في الدور 32 من كأس ولي العهد وفاز بهدف نظيف .

ودعم هجر صفوفه بالبرازيلي بيريرا ألويسيو والأردني علاء الشقران والغاني منصور غوني والمونتنيغرو جورجي.

الشباب والخليج

وفي الرياض يسعى الشباب الذي بدأ الموسم بنجاح من خلال تحقيقه كأس السوبر أمام النصر يوم الخميس قبل الماضي وتخطى الرياض "درجة أولى" في دور 32 من كأس ولي العهد.

وسيكون الخليج الصاعد حديثاً إلى دوري جميل في مهمة صعبة كون المباراة ستكون أمام فريق منتش وصعب، وهو قد يسهل المهمة أمام الشباب الذي يعيش مرحلة جديدة بقيادة رئيسه العائد من جديد الأمير خالد بن سعد خلفاً للمستقيل خالد البلطان الذي قضى 8 سنوات في النادي.

وأكمل الخليج استعداده بالتعاقد مع الثلاثي الأردني حمزة الدردور وإبراهيم الزواهرة وشريف عدنان والكاميروني الحبيب مايتي.