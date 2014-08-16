النصر يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز كاسح

استهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على ضيفه نجران ٤-١ في المرحلة الأولى لدوري جميل السعودي للمحترفين، والذي شهد فوز العروبة على التعاون ٤-٣ وفوز الفيصلي على الرائد بهدف نظيف اليوم الجمعة.

وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت، الأربعاء الماضي، بلقاءين جمع الاتحاد أمام الفتح، وانتهت بفوز الأول بهدف نظيف، والشعلة أمام الهلال، وانتهى بفوز الثاني ٣-١.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بدأ النصر المباراة بضغط هجومي على مرمى نجران، وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق مهاجمه حسن الراهب الذي استغل تباطؤ مدافع نجران نواف الصبحي في إبعاد الكرة ليخطفها ويضعها على يسار الحارس محمد شريفي.

وهدأت المباراة بعد الهدف النصراوي، ولم يشهد الشوط الأول أي هجمة لنجران، واعتمد النصر على انطلاقات جناحه السريع البرازيلي ماركينوس الذي قدم مستوى لافتاً في المباراة.

ومع مطلع الشوط الثاني نجح البولندي ادريان ميرزفيسكي في تسجيل الهدف الثاني بعد أن حول عرضية البرازيلي ماركينوس برأسه في مرمى حارس نجران محمد شريفي.

بعد الهدف نشط فريق نجران وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق قائده عبدالعزيز آل حمسل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وواصل نجران ضغطه، وكاد لاعب نجران ريان البقمي المعار من نادي النصر يسجل في مرمى فريقه السابق بعد أن سدد كرة من خطأ خارج منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة.

بعدها، أحس النصراويون الخطر وبدأ بشن هجماته على مرمى نجران، وتمكن مهاجمه حسن الراهب من تسجيل الهدف الشخصي الثاني، والثالث للنصر في الدقيقة ٧٣ بعد أن حول عرضية يحيى الشهري برأسه في مرمى الحارس محمد شريفي.

وفي الدقيقة ٩٠ اختتم الجناح البرازيلي ماركينوس أهداف النصر بتسجيله الهدف الرابع بعد أن وصلته تمريرة مميزة من عوض خميس وضعها بسهولة في مرمى الخالي.

العروبة يستعيد توازنه

وفي الجوف، استعاد العروبة توازنه بعد خسارته الأسبوع الماضي أمام الهلال ٤-١ في مباراة مقدمة من المرحلة الثانية بفوزه على ضيفه التعاون ٤-٣ في المرحلة الأولى من دوري جميل.

وتقدم العروبة أولاً في الدقيقة العاشرة بهدف سجله مهاجمه موسى الشمري، ونجح التعاون بتسجيل هدف التعاون عن طريق مهاجمه ريان بلال في الدقيقة ٢٤.

وفي الدقيقة ٣٧ رجح الكويتي مساعد ندا قائد العروبة كفة فريقه بتسجيله الهدف الثاني من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ٤٠ بنفس الطريقة.

ومع مطلع الشوط الثاني، نجح لاعب التعاون نايف موسى في تسجيل هدف تقليص الفارق لفريقة، وفي الدقيقة ٨٤ عزز مهاجم العروبة موسى الشمري تقدم فريقه بتسجيل الهدف الرابع، وفي الوقت بدل الضائع سجل مهاجم التعاون المعار من الأهلي إسماعيل مغربي الهدف الثالث لفريقه.

الفيصلي يقهر الرائد

وفي المجمعة، عوض الفيصلي خسارته أمام الاتحاد الأسبوع الماضي في مباراة مقدمة من المرحلة الثانية بفوزه على ضيفه الرائد بهدف نظيف في المرحلة الأولى لدوري جميل.

وعلى الرغم من لعب الفيصلي بـ١٠ لاعبين في منتصف الشوط الثاني بعد حصول مهاجمه مشاري الثمالي على البطاقة الصفراء الثانية إثر تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء لفريق الرائد، فإن حكم المباراة شكري الحنفوش اعتبرها تمثيلا في لقطة اعترض عليها كثيراً لاعبو الفيصلي.

وانتفض الفيصلي بعد الطرد، وتمكن لاعبه البرازيلي ادريان باردال من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة ٨١.