رباعية النصر في نجران تثير سعادة كانيدا

أعرب راؤول كانيدا، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق أول انتصار رسمي له مع فريقه الجديد بما سبقه دوري المحترفين السعودي بعد أن تغلب على نجران 4/1 خلال مباراتهما التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وقال: "كان لدينا بعض الغيابات لعناصر مهمة ولكن الأهم أن لدينا بدلاء جيدين قاموا بالمهمة بالشكل المطلوب، ونفذوا الواجبات التي كلفوا بها، وسنعمل على تحسن الفريق في اللقاءات القادمة، فالأهم أن نكسب النقاط ونرتقي بالأداء خصوصاً أننا في بداية الدوري".

وأضاف كانيدا: "كنا بحاجة لتحقيق الفوز لعدة اعتبارات أهمها أن الفريق خسر لتوه مباراة السوبر أمام الشباب، بالإضافة إلى أن هدفنا هو المنافسة على لقب الدوري وأي تعثر سيربك حساباتنا، لذلك كانت النتيجة الإيجابية مطلوبة وبالفعل قدم فريقي أداء جيداً وسيطر على مجريات المباراة وسجلنا الأهداف بالطريقة الممكنة".