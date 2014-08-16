سلمان الصبياني يغادر الاتحاد ويرتدي قميص الرائد

تعاقدت إدارة النادي الرائد السعودي مع سلمان الصبياني، مهاجم فريق الاتحاد، لمدة موسم عن طريق الإعارة، وتم بث الخبر رسمياً يوم السبت وسط شكر الإدارة القصيمية، إدارة البلوي على التسهيل في إجراءات الانتقال.

وتعتبر محطة الرائد الثالثة للصبياني البالغ 24 عاماً، بعد انتقاله منتصف عام 2012 إلى اتحاد جدة مقابل خمس سنوات، فيما لم يستطع من إثبات نفسه وسط تسجيله ثلاثة أهداف رسمية مع الفريق الأصفر ضد كل من فرق الشعلة والأهلي والسروات.

ولم يقنع سلمان، مدرب الاتحاد خالد القروني الذي اختار تشكيلته سلفاً في المعسكر الهولندي وسط تشكيلة مميزة بين فهد المولد وعبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن الغامدي واختار فلاتة، مما اضطر سلمان إلى الرحيل باتجاه الفريق الأحمر.