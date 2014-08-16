لجنة المسابقات تصدر دور الـ16 بكأس ولي العهد السعودي

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ولي العهد للموسم الحالي، والذي سيكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافق يومي 22 و23 من شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت لقاءات الاثنين على النحو التالي: حيث يواجه الأهلي هجر، والرائد مع الاتفاق، والنهضة مع حطين. وفي يوم الثلاثاء، يلعب النصر مع القادسية، والشعلة يواجه إما الفيصلي أو أبها، والوطني ينازل العروبة أو الجيل، فيما يلاقي الشباب الخليج، فيما سيتم تحديد موعد لمباراة الهلال الذي يلاقي إما الاتحاد أو الفيحاء بوقت لاحق.

يذكر أن بطل النسخة هو النصر الذي تغلب في الموسم الفائت على الهلال 2-1، وتسعى الأندية المتأهلة إلى الفوز باللقب، حيث يعتبر ضمن البطولات قصيرة النفس التي يمكن أن تضاف إلى خزائن الإنجازات.