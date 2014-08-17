اتحاد جدة: أين المساواة يا رئيس الرابطة

استغربت إدارة نادي الاتحاد السعودي، من رابطة المحترفين، التي سمحت بتوزيع تذاكر مباراة الأهلي وهجر في منافذ البيع بملعب الملك عبد الله، وسط رفض سابق بتوزيع تذاكر مباراة الاتحاد والفتح عند ذات المنافذ، مما جعل الجماهير تعاني في الحصول عليها وسط أشعة الشمس الحارقة.



وبث المركز الإعلامي لنادي الاتحاد بيانه الرسمي مساء السبت: "يأسف مجلس إدارة النادي التباين في التعامل بين الناديين الشقيقين – يقصد النادي الأهلي – حيث يرفض مسؤولي الاتحاد تحميل الجماهير التعب والمعاناة والتنقل بين نقاط البيع تحت أشعة الشمس الحارقة وسط تعامل مختلف مع جماهير نادي أخر". وأضاف البيان: "رفضت شركة أرامكو ومحمد النويصر في وقت سابق، طلب النادي السماح ببيع تذاكر مباراة الاتحاد والفتح بمنافذ ملعب الملك عبد الله والبالغة 48 منفذاً".



من جانبه أكد محمد النويصر، رئيس رابطة المحترفين، أنهم في الرابطة يعملون لمصلحة كافة الأندية، ولا ينظرون إلى الألوان البتة، وأوضح في حديث خاص للعربية: "كان الملعب غير جاهزا، ووسط الضغوطات تم استلام الملعب لأجل لعب الاتحاد مباراته الدورية قبل لقاء العين ضمن بطولة آسيا.



وأضاف النويصر: "التجربة التي حدثت في تسويق تذاكر مباراة الاتحاد والفتح، تم من خلالها رصد العديد من الشكاوى والتقارير حيث رصدت العديد من التلفيات وهذا أمر غير مشجع، وتواصلنا مع شركة صلة المسوقة لتذاكر الاتحاد والأهلي، التي أكدت عدم قدرتها على البيع في النقاط العامة مجدداً، فتم اختيار ملعب الجوهرة وهذه تجربة ثانية ونحن نبحث عن الأفضل، وبالتحديد طريقة بيع آلية".



وعاد رئيس الرابطة ليؤكد: "لم يتم بيع التذاكر في المنافذ الرسمية في مباراة الأهلي وهجر، لأن منافذ البيع داخل الاستاد، تم توزيعها في الخارج لدى البوابات، ما زلنا في مرحلة تجربة وسوف نقيمها لاحقاً".



واعترف النويصر أنه لن يكابر برفقة زملائه من أجل ناد معين، لأن ذلك ينافي العمل المهني، مشيراً إلى رغبة الرابطة في تقديم الأفضل للأندية السعودية بغض النظر عن المستفيد، فيما أعلن لـ"العربية. نت"، أن عملية بيع التذاكر ستكون في ملعب الملك عبد الله في الفترة المقبلة.



