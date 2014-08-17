الأهلي يسحق هجر بسداسية.. والشباب يغرق الخليج

قاد السوري عمر السومة، فريق الأهلي، إلى الفوز على الصاعد هجر 6-1 بعدما سجل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن ختام المرحلة الأولى من دوري عبد اللطيف جميل يوم السبت، وفي نفس الجولة تغلب الشباب على الخليج بهدفين نظيفين.

وانضم الأهلي الى ركب الأندية التي افتتحت لقاءاتها الدورية بتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، بعد أن قدّم الفريق أداء مقنعاً توّج بستة اهداف جاءت موزعة على مجريات الشوطين وسط عدم مشاركة الكولومبي بالومينو والنيجيري إسحاق كلاعبين أساسيين.



فعلى ستاد الملك عبد الله، وبعد محاولات عديدة على مرمى مصطفى ملائكة حارس هجر، تمكن اللاعب الشاب صالح العمري من خطف أول أهداف اللقاء مستغلاً تمريرة متقنه من حسين المقهوي في الدقيقة 27، وبعد ثلاث دقائق عزز المحترف السوري عمر السومة تقدّم الأهلي بتسجيلة ثاني الأهداف بعد خطأ دفاعي من عناصر فريق هجر.



الشوط الثاني ، شهد جرأة أكبر من الفريق الضيف، الذي حاول كسر رهبة اللقاء وتقدّم للأمام في أكثر من مناسبة، إلا أن عناصر الأهلي واصلت مسلسل تسجيل الأهداف حين أضاف حسين المقهوي ثالث الأهداف بضربة رأسية، قبل أن يسجل المخضرم محمد الراشد هدف حفظ ماء الوجه لهجر في الدقيقة 75.



عاد عمر السومة ليبرز إمكانياته بشكل مثالي، بعد أن سجّل هدفين متتالين، محرزاً أول "هاتريك" في النسخة الحالية من مسابقة الدوري، واختتم النيجيري اسحاق بروميس مهرجان الأهداف الخضراء بتسجيلة الهدف السادس في الدقيقة 90.



وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، واصل الشباب تألقه مع إنطلاق المنافسات الكروية، حين سجّل الفريق أول نقاطه الدورية على حساب الضيف الجديد في دوري المحترفين فريق الخليج.



نايف هزازي استحوذ على نجومية اللقاء، بتسجيله هدف التقدّم في الشوط الأول كان عنوانه الأبرز سيطرة شبابية كاملة وفي الشوط الثاني، عزز نايف هزازي تقدّم فريقه في الدقيقة 61، كان كفيلاً بالحصول على النقاط الثلاث، فيما انضم الخليج لركب الخاسرين مع إسدال الستار على الجولة الأولى من دوري المحترفين.