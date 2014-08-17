الخليج السعودي يتعاقد مع محمد مجرشي لمدة موسم

وافقت إدارة نادي اهلي جدة السعودي على إعارة محمد مجرشي لاعب المنتخب الأولمبي إلى فريق الخليج لموسم واحد فيما تم إعلان الخبر يوم السبت.

ويعد مجرشي، الذي يلعب في خط الهجوم، أحد النجوم الصاعدين في الأهلي حيث انضم إلى صفوف الفريق من نادي الفيصلي عام 2009 وكان يلعب حينها في فئة الشباب ويحمل شارة القيادة في المنتخب السعودي للشباب.

ويبلغ مجرشي 23 عاماً وسبق له أن شارك في بطولة كأس العالم للشباب في كولومبيا عام 2011 كما حقق لقب هداف تصفيات آسيا تحت 22 سنه موسم 2013.

يذكر أن اللاعب سيتواجد خلال الساعات القادمة في سيهات لإجراء الفحص الطبي قبل توقيع العقد رسمياً، فيما تعتبر الصفقة وسيلة تدعيم لخط مقدمة الفريق الشرقي.