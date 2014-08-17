القطريون في سيارات أجرة.. والهلال و"سابتكو" يعتذران

اضطرت بعثة فريق السد القطري إلى استئجار أكثر من عشر سيارات أجرة، بعد وصولها إلى مطار الرياض، مساء يوم الأحد، لمواجهة الهلال في ربع نهائي أبطال آسيا الثلاثاء.

وبحسب شهود عيان، فقد تعطلت الحافلة المخصصة لاستقبال الضيوف من جانب المضيف الهلال، ما دعا البعثة القطرية إلى معالجة الأمر سريعاً حتى لا تتأخر عن موعد المران.

من جانبها، برّرت إدارة الهلال الحادثة، في خبر رسمي، أوضحت فيه: "فوجئ الجميع بتعطّل الحافلة والتي تم تأمينها من قبل شركة النقل الجماعي "سابتكو"، ليبادر النادي بإرسال الحافلة الخاصة به لنقل أفراد البعثة القطري، حيث استغرق ذلك مدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة للوصول، إلا أنّ الإخوة في نادي السد القطري فضّلوا المغادرة بسيارات خاصة تم تأمينها من قبل إدارة النادي؛ نظراً لرغبتهم في الوصول إلى مقر إقامتهم قبيل الحصة التدريبية".

من جهته، أكد لـ"العربية.نت"، محمد غلام رئيس بعثة السد أن الحادثة أخذت أكبر من حجمها، مشيراً إلى أن الحدث طارئ، وأن بعثته قررت أخذ سيارات أجرة حتى لا تتعطل عن حصة المران المقررة.

وشدد غلام على أن "ما حدث قضاء وقدر من الله ولا نريد أن يكبر الموضوع، لأن الهلاليين سبق أن كان استقبالهم في غاية الحفاوة في وقت سابق".

إلى ذلك قال عبدالكريم الجاسر، الناطق الرسمي باسم الهلال، إنهم وفروا حافلة بديلة للضيوف، وإن الشركة الناقلة أرسلت خطاب اعتذار، مشيراً إلى أن إدارة السد رفضت انتظار الحافلة البديلة.

في غضون ذلك، لقيت الحادثة تفاعلاً جماهيرياً عالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدا بالشركة الناقلة إلى إصدار خطاب اعتذار وجهته إلى رئيس نادي الهلال.