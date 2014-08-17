غروس يكشف سبب بقاء بالومينو على دكة البدلاء

رفض السويسري كريستيان غروس، مدرب فريق الأهلي السعودي، الشائعات التي دارت حول رفضه خدمات المحترف الكولومبي خايرو بالمينو في تشكيلة الفريق بعد بقائه على مقاعد البدلاء في لقاءي الحزم بكأس ولي العهد وهجر في المرحلة الأولى بالدوري السعودي، مشيرا إلى أن اللاعب جيد ويحتاج إلى إعداد بدني فقط حتى يكون جاهزاً.

وقال المدرب السويسري: "أبارك للجمهور الفوز وأتقدم بالشكر لجميع عناصر الفريق على المستوى الذي ظهروا به طيلة الشوطين، ومازال مطلوب منهم الكثير لأن هذه أول مباراة والقادم سيكون أفضل وسنعمل على ذلك حتى نزيد نسبة الانسجام بين لاعبي الفريق تدريجيا".

وتابع: "هناك برنامج بدني يتم تجهيزه لعدد من لاعبي الفريق حاليا بما فيهم بالمينو الذي سيكون جاهزا في الأيام القادمة ليكون في القائمة الأساسية، وبخصوص اللاعب مصطفى الكبير فالإصابة هي التي أبعدته عن لقاء هجر"، موضحاً أن كل مباراة لها حساباتها الخاصة، وكل لقاء له تكتيك مختلف.



ويخوض الفريق الأخضر يوم السبت المقبل مباراة دورية ضد فريق نجران على ملعبه، فيما يحلم أنصار الأهلي تحقيق فريقهم لبطولة الدوري الغائبة عن الخزائن منذ وقت طويل.

