مورايس: الشباب مميز.. ونحتاج إلى عبده عطيف لاحقاً

أكد البرتغالي جوزيه مورايس، مدرب فريق الشباب السعودي، أن فريقه قدم مباراة مميزة أمام الخليج الذي خسار المباراة صفر - 2، مساء السبت، في ختام الجولة الأولى ضمن دوري عبد اللطيف جميل.

وقال مورايس البالغ 49 عاماً، في المؤتمر الصحفي، أنه اختار اللعب بمهاجمين - يقصد هزازي ودياني -، وتمكن بذلك من الفوز بالمباراة، فضلاً عن إيجاد فرص عديدة لم يوفق اللاعبين في ترجمتها إلى أهداف.



وأضاف: " فريق الخليج لعب بتكتيك إغلاق المناطق الخلفية، لكننا استطعنا اختراقها، وأحرزنا هدفين، وبذلك استحقينا الفوز بنقاط المباراة"،مؤكداً على بقاء اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.



وأكد الفني البرتغالي، أن عبده عطيف لاعب مميز ،ولديه إمكانيات كبيرة، لكن ظروف المباراة لا تتطلب مشاركته، مؤكداً أنه سيحتاجه في مباريات أخرى، مشيداً باللاعب سعيد الدوسري، مشدداً على أنه لاعب سريع وتكتيكي، ويستحق اللعب أساسياً، مبيناً أنه قام بتجهيزه في معسكر الفريق من أجل اللعب في أكثر من مركز.

