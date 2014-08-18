القروني يتوعد العين الإماراتي بـ"مفاجأة" تكتيكية

وعد خالد القروني، مدرب الاتحاد، نظيره زالاتكو داليتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي بـ"مفاجأة" تكتيكية، وذلك عندما يلتقي الفريقان على ملعب هزاع بن زايد في العين مساء الغد ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال القروني في المؤتمر الصحفي: "ظروف مباراتي الفيصلي والفتح تختلف كلياً عن المباراتين الآسيوية، واليوم اكتملت صفوف الفريق بوجود ديده ياكونان الذي سيشارك في المباراة بنسبة كبيرة" وأردف: "لن أغير العناصر، وما قدمناه من مستوى متواضع أمام الفتح هو لمفاجأة العين مساء الغد".

واعتبر المدرب السعودي أن العين فريق قوي، ودعم صفوفه بلاعبين جدد، ويقول: "المباراة صعبة على الفريقين، ومواجهاتنا السابقة بدور المجموعات لاتعني شيئاً".

وعن دعم جماهير الاتحاد في مباراتي الذهاب والإياب، أجاب القروني: "جمهورنا دائماً ما دعم الفريق، وغيابه عن مباراة الإياب بجدة إن حدث، فهذا سيجعل المسؤولية على عاتق اللاعبين لتحقيق الفوز وإرضائهم".

وأثنى جمال باجندوح لاعب الاتحاد على جماهير الاتحاد التي زحفت نحو العين لدعم فريقها، وقال: "حضورهم إلى الإمارات لدعمنا هو دافع كبير للاعبين كي نحقق لهم الانتصار، أما عن مباراة جدة، فسواء حضرت الجماهير أم لم تحضر بسبب العقوبة فنحن سنحرص على إسعادهم بتحقيق الفوز".

وعلى الجانب الآخر، أثنى الكرواتي زالاتكو على التغييرات الفنية التي شهدها الاتحاد مؤخراً، وقال: "الاتحاد جلب لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، وأعاد محمد نور الذي يعتبر إضافة على الصعيد الفني والمعنوي" وأورد: "المباريات التي لعبناها مطلع العام لا تعني شيئاً، أوراقنا مفتوحة أمامهم، وأوراقهم كذلك، حتى وإن اختلف الاتحاد من الناحية العناصرية، إلا أن أسلوب لعبه لم يختلف".

