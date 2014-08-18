النصر السعودي يمنح البرازيلي هيرنان الرقم 45

وقعت إدارة النصر رسمياً مع البرازيلي هيرنان دي سوزا، مساء الأحد، ويمتد العقد بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وأمضى اللاعب توقيعه على العقد وسط حضور نائب الرئيس فهد المشيح، فيما سيحمل المهاجم الجديد الرقم 45..

وبحسب الصحافة البرازيلية، فإن الصفقة بلغت أربعة ملايين ونصف المليون دولار أميركي (16 مليوناً و875 ألف ريال سعودي)، فيما يحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعب بدنيا حتى يتسنى له المشاركة ضمن بطولات الموسم الجاري.

ويبلغ هيرنان فيدال دي سوزا من العمر 26 عاماً، وهو أحد مواليد مقاطعة باهيا البرازيلية عام 1987، وهو أحد ناشئي فريق ساوباولو البرازيلي الذي أعاره كثيراً إلى أندية أخرى كي يطور من مستواه الفني.

لعب دي سوزا مع نادي توليدو البرازيلي وسجل 13 هدفاً خلال 22 مباراة، ولعب أيضاً مع فريق بارانيا البرازيلي. وفي عام 2013 لعب مع فلامنغو البرازيلي وسجل 16 هدفاً خلال 32 مباراة فقط.



