دياب: الأندية ستحدد أسعار تذاكرها واقتراحاتنا جاهزة

أكد أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم شركة صلة للتسويق الرياضي، أن الشركة تنتظر اكتمال بعض التجهيزات الفنية من قِبل البريد السعودي نهاية الشهر القادم، قبل تطبيق نظام التذاكر الموسمية لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، التي تملك الشركة حقوق تسويق تذاكر مبارياتها.

ويقول دياب لـ"العربية.نت": "هناك أفكار من قِبل الشركة لطرح التذاكر الموسمية للأندية، لكننا ننتظر بعض التجهيزات الفنية من قِبل البريد السعودي، والمتوقع نهايتها أواخر شهر سبتمبر المقبل، وحينها سنكون قد قطعنا أكثر من 90% من الحل للعوائق التي تواجهنا" وأردف: "حالياً لا نستطيع تطبيق الفكرة حتى يبدأ البيع الإلكتروني، ونضع في الحسبان عدم قدرة بعض الجماهير على شراء التذاكر إلكترونياً لسبب أو آخر، فيكون هناك مكاتب مجهزة لاستقبال الجماهير الراغبة بالشراء نقداً".

ويشير مسؤول "صلة" إلى وجود نقاشات بين الأندية وبين الشركة لوضع أسعار للتذاكر الموسمية ويضيف: "هناك نقاش بيننا وبين الأندية حول الأسعار، والنادي هو من يضع القيمة للتذاكر وفق أنظمة الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم" وأضاف: "من الممكن أن ندلي ببعض الاقتراحات، لكن النادي هو المخول بالموافقة عليها، وبالتأكيد فإن التذاكر الموسمية ستكون لها أسعار مختلفة".

مؤكداً أن المشجع سيحصل على تذاكر لكافة مباريات فريقه، ويمكنه الاستفادة منها في حال واصل النادي بمشواره أما إذا خرج الفريق من البطولة فإنها ستعتبر دعماً لناديه.

ويرى الناطق باسم "صلة" أن الحديث عن الآلية التي سيُطبق من خلالها النظام غير ممكنة الآن، ويقول: "لا يمكن الحديث عن الآلية لأننا نحتاج إلى تجربتها حتى نتأكد من عدم وجود أي خلل، وفي فترة لاحقة يتم تطبيقها بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن الشركة جاهزة لتنفيذ الفكرة بمجرد انتهاء التجهيزات.

وتستعرض "العربية.نت" قيمة التذاكر الموسمية في الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى، حيث يختلف متوسط أسعار التذاكر الموسمية من دولة إلى أخرى، ففي إيطاليا تعتبر التذاكر الأغلى قياساً على دخل الفرد هناك والبالغ 22.776 ألف يورو (113880 ألف ريال) يبلغ متوسط التذاكر الموسمية بالدوري المحلي ومباريات كأس إيطاليا 909 يورو، مما يشكل نسبة 3.9% من متوسط دخل المشجعين السنوي.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني كأغلى سعر بالنسبة للتذاكر الموسمية، حيث يبلغ متوسط أسعارها 516 يورو (2850 ريالاً) مما يشكل 2.8% من إجمالي المدخول السنوي للفرد هناك والبالغ 18.192 ألف يورو (90 الف ريال)، وذلك لمشاهدة مباريات كأس الملك والدوري الإسباني.

وتحصد التذاكر الموسمية بإنجلترا 2.5% من متوسط دخول عاشقي اللعبة الشعبية، حيث أشارت آخر الدراسات الاقتصادية أن متوسط دخل الفرد الإنجليزي يبلغ 26.500 جنيه إسترليني (159 ألف ريال سعودي) فيما يصل متوسط سعر التذكرة الموسمية للأندية 666 جنيهاً إسترلينياً (3996 ريال سعودي)، وهو ما يحتاجه المشجع لمشاهدة فريقه يلعب في بطولات الدوري بدرجاتها، وكأسي الاتحاد والرابطة الإنجليزيان.

ويعزو كثير من المهتمين باقتصاديات كرة القدم، امتلاء ملاعب الألمان أثناء المباريات، إلى رخص أسعار التذاكر الموسمية مقارنة بدول الجوار، وفي بلد يبلغ متوسط دخل الفرد فيه 24.648 ألف يورو(123 ألف ريال)، يدفع المشجعون في المتوسط 378 يورو (1890 ريالاً) لجميع المباريات التي تستضيفها فرقهم بالدوري أو كأس ألمانيا.

وبحساب متوسط دخل الفرد في السعودية البالغ 98 ألف ريال (وفقاً لدراسة نشرتها جريدة الرياض مطلع العام الجاري) فإن أسعار التذاكر الموسمية التي تعتزم الأندية إطلاقها بالتعاون مع شركة صلة للتسويق الرياضي، تبدأ من مبلغ 1470 ريالاً وهو ما يمثل 1.5% من متوسط دخل الفرد و3822 ريالاً كحد أعلى وذلك على غرار التذاكر الموسمية لأندية إيطاليا.





