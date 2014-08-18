ريجيكامف: لن نكرر مباراة "الخماسية" غداً

شدد الروماني لورينت ريجيكامف، على أن فريقه سيظهر غداً أمام السد بشكل مغاير عن آخر مباراة جمعت الفريقين والتي انتصر بها الأزرق بخماسية نظيفة بدور المجموعات قبل 4 أشهر.

وقال ريجيكامف في مؤتمر صحفي عُقِد مساء اليوم في المركز الإعلامي بنادي الهلال للحديث عن مباراة الغد: "طلبت من اللاعبين تنفيذ بعض الأمور غداً، لأن الفريق المقابل سيحضر إلى الرياض ونصب أعين لاعبيه تعويض الخسارة الأخيرة التي مني بها في دور المجموعات بنتيجة كبيرة، لكننا جاهزون لخوض المباراة كما هم أيضاً".

ورفع الروماني الشاب راية التحدي باكراً، وقال: "سنظهر غداً بشكل جيد، وسنخوض المباراة بالتكتيك الذي تدربنا عليه ونفذناه بالمعسكر الإعدادي بالنمسا" مشيراً إلى أن جميع لاعبيه المصابين سيكونون جاهزين بعد أن أنهى عبدالله الزوري وسلطان البيشي برامجهما اللياقية والتأهيلية.

واتفق حسين عموتة، مدرب السد، مع نظيره الروماني، على صعوبة مباراة الغد، وقال: "سنلاقي فريقاً قوياً يوم الغد، وما حدث ذلك المساء لن يتكرر مجدداً وسنعمل على تلاقي الأخطاء التي وقعنا بها في مباراة دور المجموعات، عندما أحرز ياسر القح طاني هدفاً في الدقيقة الأولى".

ولا يرى عموتة أن رحيل سامي الجابر لن يؤثر على الهلال، وأضاف: "رحل سامي وحضر ريجيكامف، وأضاف الهلال لاعباً أجنبياً وحيداً، وهذا لن يؤثر على الفريق لأنه يملك لاعبين مميزين، وخلفه جماهير كبيرة".

