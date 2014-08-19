الاتحاد والهلال في مهمتين صعبتين بدوري أبطال آسيا

يدخل فريقا الاتحاد والهلال منعطفاً مهماً في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء، حينما يحل الأول ضيفاً على فريق العين الإماراتي في ملعب هزاع بن زايد ويستضيف الأخير فريق السد القطري على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وعلى استاد هزاع بن زايد يسعى الاتحاد إلى الخروج بأي نتيجة إيجابية لتأجيل الحسم إلى مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله بن العزيز بجدة.

وتفوق الاتحاد على العين في دوري المجموعات حينما فاز ذهابا 2-1 في مكة المكرمة وتعادلا إياباً 1-1.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو أكثر جهوزية من مضيفه بعد أن خاض معسكراً في هولندا ومن ثم خاض غمار الدوري المحلي بعد أن لعب مباراتين أمام الفيصلي والفتح ونجح بالخروج فائزاً، بعكس العين الذي لم يبدأ موسمه المحلي إذ خاض معسكراً استعدادياً للمواجهة الآسيوية في إيطاليا أتبعه بدورة ودية مصغرة على ملعبه بمشاركة فرق النصر السعودي والكويت الكويتي ونجح بخطف اللقب.

ويعول الاتحاد بقيادة مدربه السعودي خالد القروني كثيراً على مهاجميه فهد المولد ومختار فلاتة بالإضافة إلى لاعبيه الأجانب البرازيلي ماركينوس والمالي سامبا دياكيتي اللذين قدما مستوى مميزا خلال مباراتي الفريق الدورية أمام الفيصلي والفتح ومهاجمه الإيفواري ياكونان الذي تماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم به، وأعاد الاتحاد قائده محمد نور إلى صفوف الفريق بعد أن قضى موسماً ونصف مع نادي النصر.

في حين يعول العين بقيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش كثيراً على مهاجميه الغاني جيان أسامواه والفرنسي كيمبو إيكوكو العائد للفريق بعد أن كان معاراً لفريق الجيش القطري في الموسم الماضي إلى جانب السلوفاكي ميروسلاف ستوتش والكوري الجنوبي لي ميونغ جوو.

وسبق للفريقين الفوز بلقب دوري أبطال آسيا إذ يعتبر العين أول نادٍ يفوز باللقب بنسخته الجديدة عام 2003 في حين فاز الاتحاد مرتين متتاليتين أعوام 2004 و2005.

الهلال يسعى لتأكيد تفوقه على السد

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يأمل الهلال في أن يكون الفوز حليفاً له كون اللقاء لاستغلال عامل الأرض والجمهور وإلى تأكيد تفوقه على فريق السد بعد أن فاز عليه في دور المجموعات 5-0 ذهاباً في الرياض وتعادلا 2-2 إياباً.

وقدم الهلال بقيادة مدربه الروماني ريجيكامب عرضاً قوياً مع انطلاق دوري جميل السعودي للمحترفين بعد أن فاز على فريق العروبة 4-1 وعلى فريق الشعلة 3-1.

ولم يغير الهلال كثيراً على تشكيلته التي واجه من خلالها فريق السد في دور المجموعات إذ أضاف فقط الروماني بينتيلي ليكون بجانب البرازيليين تياقو نيفيز وديغاو والكوري الجنوبي كواك تاي هي وتعاقد مع لاعبين محليين هما الحارس فهد الثنيان وصانع الألعاب حمد الحمد.

في حين دعم السد صفوفه بلاعب أجنبي واحد وهو البرازيلي موريكي مهاجم جوانجزو الصيني ليكون بجانب الثلاثي البرازيلي تاباتا والجزائري نذير بلحاج والكوري الجنوبي لي جونج سو، واستعان بلاعب نادي الريان حامد إسماعيل.

وخاض السد معسكراً إعدادياً للموسم في النمسا بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة الذي يقضي موسمه الثالث مع الفريق القطري.

ويستكمل غداً الأربعاء ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة بلقاءين إذ يستضيف فريق ويسترن سيدني الأسترالي فريق جوانجزو الصيني "حامل اللقب"، ويحل فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي ضيفاً على مواطنه إف سي سيؤول.

