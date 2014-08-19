الجمهور يبحث عن الماء.. وفيديو لمشجع يلقى رواجاً

عاشت جماهير الهلال أوقاتاً صعبة قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام السد القطري، حيث تفاجأت جماهير الأزرق التي اكتظ بها استاد الملك فهد الدولي بالرياض، من خلو منافذ البيع الخاصة بالمواد الغذائية من مياه الشرب والعصائر والمشروبات الغازية، فضلاً عن انقطاع الماء في دورات المياه قبل بداية المباراة بساعتين.

وحضرت جماهير الهلال إلى الملعب باكراً لدعم فريقها في مشواره الآسيوي، لكنها لم تجد المنافذ الخاصة ببيع الأغذية والمشروبات، وذلك بسبب تغيير إدارة الهلال وشركة صلة للتسويق الرياضي للشركة التي تقدم خدمات الأغذية، وذلك وفقاً لما قاله خالد اليوسف، مدير استاد الملك فهد الدولي الذي ألقى المسؤولية على النادي المضيف وشركة التسويق.

وعمت الفوضى بجنبات الأستاد عقب تدافع الجماهير نحو المقاعد المخصصة لرجال الإعلام دون تدخل من أفراد الأمن الصناعي، الذين يشرفون على أمن الاستاد حديثاً، بعد تغيير الشركة السابقة، كما دخل المشجعون إلى القاعة المخصصة للمؤتمرات الصحافية، مطالبين بحل عاجل لمشكلة عدم توفير مياه الشرب وسط غياب تام من إدارة الاستاد.

وتعرض أحد المشجعين للضرب المبرح من قبل أحد رجال الأمن المتواجدين بالملعب، بعد تخطيه الحاجز الفاصل بين المقاعد وأرضية الميدان. وتداول مغردون فيديو رجل الأمن وهو يضرب المشجع، إلا أن "العربية.نت" لم تتمكن من إثبات صدقيته.