العين يهزم الاتحاد ويضع قدماً في نصف النهائي

وضع العين الإماراتي قدماً في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه الاتحاد ٢-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي والذي احتضنه استاد الشيخ هزاع بن زايد.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك عبد الله بجدة.

وبدأ أصحاب الأرض بهجوم مكثف على مرمى الضيوف بحثاً عن هدف مبكر، وهو ما لم يحصل بسبب مدافعي الاتحاد وحارسهم الذين تصدوا لمحاولات العين.

وحاول الاتحاد مشاطرة العين المباراة وبدأوا في الوصول لمرمى الحارس خالد عيسى، وكاد مختار فلاتة يفتتح التسجيل لفريقه عند الدقيقة التاسعة بعدما وصلته تمريرة مميزة من الأردني محمود الدميري، إلا أن المدافع إسماعيل أحمد نجح بإبعاد الكرة إلى ركلة زاوية.

وحاول العين الاستفادة من قوة أقدام لاعبيه إيكوكو وستوتيش وجيان الذين اعتمدوا على التسديد من خارج منطقة الجزاء والتي وقف أمامها الحارس الاتحادي فواز القرني.

ومع مطلع الشوط الثاني، أجرى مدرب الاتحاد تغييره الأول بدخول اللاعب عبدالفتاح عسيري بديلاً للاعب محمد قاسم، وبعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط نجح مدافع العين إسماعيل أحمد الذي حول عرضية إيكوكو في مرمى الحارس فواز القرني.

الهدف العيناوي أربك مدافعي الاتحاد، ونجح العين بالسيطرة على المباراة، وكاد مهاجمه الغاني جيان يحرز الهدف الثاني بعدما نجح في المرور من مدافع الاتحاد أحمد عسيري وسدد كرة قوية تمكن حارس الاتحاد فواز القرني من التصدي لها بصعوبة.

وعاد الغاني جيان وأهدر هدفاً محققاً عند الدقيقة ٥٧ بعد أن نجح بالمرور من الحارس فواز القرني، إلا أنه سدد الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى الاتحادي، لينجح نفس اللاعب بعد مرور أربع دقائق بتسجيل الهدف الثاني بعد أن استغل تمريرة عموري المميزة ويضع الكرة في الشباك الاتحادية.

بعد هدف العين الثاني حاول مدرب الاتحاد خالد القروني إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأجرى تبديلين دفعة واحدة بعد أن دفع بقائد الفريق محمد نور بديلاً لسامبا دياكيتي، ودخول اللاعب عبدالرحمن الغامدي بديلاً لمختار فلاتة.

في حين أجرى الكرواتي زلاتكو مدرب العين تغييره الأول بدخول لاعب المحور محمد عبدالرحمن بديلاً للفرنسي إيكوكو، وزج بالمخضرم إبراهيم دياكيه بديلاً للسلوفاكي ستوتش.

وسيطر العين تماماً على مجريات المباراة وسط استسلام من لاعبي الاتحاد الذين لم يظهروا أي ردة فعل بعد هدفي العين باستثناء تسديدة جمال باجندوح القوية التي نجح حارس العين خالد عيسى في إبعادها.