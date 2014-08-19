صبر الهلال أمام السد ينهيه هدف "الفرج"

اقترب الهلال من التأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه السد القطري بهدف نظيف عن طريق سلمان الفرج في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة.

ووضحت خطورة الهلال مبكراً، وتحديداً عند الدقيقة الثانية حينما استغل مهاجمه ناصر الشمراني تباطؤ مدافع السد إبراهيم ماجد في تشتيت الكرة ليخطفها ويمر من الحارس، إلا أن ماجد أبعد الكرة عن مناطق الخطر.

خطورة الهلال تواصلت وبشكل أكبر، ونجح حارس السد سعد الشيب في إنقاذ فريقه من هدف محقق بعدما نجح في التصدي لتسديدة سالم الدوسري، وواصل الهلال خطورته وأهدر الشمراني من حديد هدفاً هلالياً وصلته كرة عرضية من البرازيلي تياقو نيفيز حولها برأسه بحانب مرمى السد.

واصل الهلال مساعيه الحثيثة في هذا الشوط لتسجيل هدف، وفي الدقيقة ٢٦ أنقذت العارضة الضيوف من هدف محقق حينما تصدت لتسديدة سلمان الفرج القوية.

مع بداية الشوط الثاني واصل الهلال بحثه عن الهدف وأجرى مدربه الروماني ريجيكامب تغييره الأول بدخول صانع الألعاب عبدالعزيز الدوسري بديلاً لقائد الفريق ياسر القحطاني، وفي الدقيقة ٦٨ كاد الجزائري نذير بلحاج يفتتح التسجيل للسد بعد أن أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء ليبعدها حارس الهلال السديري بصعوبة وترتطم بالعارضة، رد الهلال كان سريعاً بكرة بدأت من الروماني بنتيلي ليمررها لناصر الشمراني الذي بدوره مررها لسلمان الفرج الذي سددها قوية سكنت شباك الحارس سعد الشيب.

وحاول السد العودة إلى المباراة وبدأ بالاعتماد على انطلاقات جناحه الأيسر نذير بلحاج الذي لا يجد أي مساندة هجومية بعد أن أخرج المغربي حسين عموتة مدرب الفريق مهاجمه الوحيد البرازيلي موريكي وأشرك خلفان إبراهيم، في حين عمد مدرب الهلال إلى السيطرة على وسط الملعب من خلال إشراكه للمخضرم سعود كريري بديلاً لعبدالله الزوري.

ولم يجد مدافعو الهلال وحارسهم أي خطورة تذكر من السد، لاسيما أن الأخير غابت عنه الفاعلية الهجومية، وهو ما أدى إلى سيطرة الهلال على المباراة طوال الشوطين.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.